Quesadilla cu legume. Rețeta pas cu pas, pentru zilele de post.

Quesadilla cu legume este unul dintre cele mai simple și versatile preparate pentru zilele de post. Se face rapid, poate fi adaptată cu orice legume ai în frigider și are avantajul că este sățioasă, aromată și potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Cu un amestec bun de condimente și o brânză vegană care se topește frumos, rezultatul este surprinzător de gustos.

Quesadilla cu legume – varianta clasică, de post

Cum se prepară quesadilla cu legume

Ingrediente

Tortillas (din comerț sau făcute în casă – din făină sau porumb)

Ciuperci (albe, cremini, portobello sau sălbatice)

Ceapă

Ardei gras

Kale, varză sau varză de Bruxelles

Dovlecel sau dovlecel de vară

Condimente: pudră de ceapă, pudră de usturoi, oregano, chimion, boia afumată, piper, sare

Brânză vegană care se topește

Mod de preparare

Prepararea quesadillelor începe cu legumele, care trebuie gătite înainte pentru a obține aromă și textură perfectă. Poți găti amestecul în avans și îl poți păstra la frigider până la 5 zile într-un recipient închis.

1. Gătește legumele

Taie toate legumele în bucăți de dimensiuni similare pentru a se găti uniform.

Ceapa, ardeiul, dovlecelul și dovlecelul de vară se gătesc rapid.

Varza sau varza de Bruxelles feliată subțire se adaugă odată cu ceapa și ardeiul.

Ciupercile se sotează primele, până se rumenesc și capătă aromă intensă.

Legumele mai tari, precum sfecla sau dovleacul, trebuie tăiate foarte subțire sau adăugate deja gătite.

Când legumele sunt aproape gata, adaugă amestecul de condimente: pudră de ceapă, pudră de usturoi, oregano, chimion, boia afumată, piper și sare. Amestecă bine pentru ca aromele să se distribuie uniform.

2. Asamblează quesadilla

Folosește o tigaie grea – ideal o tigaie de fontă sau una cu fund gros.

Pune pe jumătate de tortilla un strat de legume și un strat de brânză vegană care se topește. Pliază tortilla și pune-o în tigaie.

Gătește pe ambele părți până când exteriorul devine auriu și crocant, iar brânza din interior se topește.

Sugestii de servire

Quesadilla cu legume este delicioasă simplă, direct din tigaie, dar poate fi dusă la alt nivel cu câteva garnituri proaspete:

Pico de gallo sau salsa roșie făcută în casă

Guacamole rapid

Queso vegan

Smântână vegetală sau cremă de caju

O salată simplă de verdețuri

Salată de porumb

Fasole neagră sau fasole refrită pentru o masă completă

Alte variante de quesadilla de post pe care trebuie să le încerci

Quesadilla cu broccoli, porumb și ceapă verde

Ingrediente

Broccoli mărunțit și sotat

Porumb dulce

Ceapă verde

Brânză vegană care se topește

Condimente: usturoi pudră, piper, boia dulce

Cum se prepară

Broccoli se gătește rapid în tigaie, până devine fraged, apoi se adaugă porumbul și ceapa verde. Se condimentează și se asamblează quesadilla cu brânză vegană. Rezultatul este crocant, dulceag și foarte aromat.

Quesadilla cu vinete, roșii și busuioc

Ingrediente

Vinete tăiate cubulețe

Roșii cherry

Busuioc proaspăt

Brânză vegană tip mozzarella

Condimente: oregano, sare, piper

Cum se prepară

Vinetele se rumenesc bine înainte de a adăuga roșiile. Busuiocul se pune la final, pentru prospețime. Combinația amintește de aromele mediteraneene.

Quesadilla cu cartof dulce, fasole neagră și ardei

Ingrediente

Cartof dulce copt sau sotat

Fasole neagră fiartă

Ardei gras

Brânză vegană cheddar

Condimente: chimion, boia afumată, sare

Cum se prepară

Cartoful dulce aduce cremozitate, fasolea neagră oferă consistență, iar ardeiul adaugă prospețime. Este o variantă foarte sățioasă, perfectă pentru un prânz rapid.

Quesadilla cu spanac, ciuperci și usturoi

Ingrediente

Spanac proaspăt

Ciuperci feliate

Usturoi

Brânză vegană care se topește

Condimente: sare, piper, un strop de nucșoară

Cum se prepară

Ciupercile se rumenesc primele, apoi se adaugă usturoiul și spanacul. Este o combinație clasică, foarte aromată și ușor de preparat.

Quesadilla cu ardei copți, ceapă roșie și dovlecel

Ingrediente

Ardei copți

Ceapă roșie

Dovlecel

Brânză vegană

Condimente: oregano, piper, sare

Cum se prepară

Ardeii copți aduc dulceață, ceapa roșie intensitate, iar dovlecelul completează textura. O variantă colorată și foarte gustoasă.

Quesadilla cu varză roșie, morcov și ghimbir

Ingrediente

Varză roșie feliată fin

Morcov dat pe răzătoare

Ghimbir proaspăt

Brânză vegană neutră

Condimente: sare, piper, un strop de sos de soia

Cum se prepară

Se sotează rapid varza și morcovul, apoi se adaugă ghimbirul pentru un plus de prospețime. Este o variantă ușor asiatică, crocantă și foarte aromată.

