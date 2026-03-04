Quesadilla cu legume. Rețeta pas cu pas, pentru zilele de post.

Quesadilla cu legume este unul dintre cele mai simple și versatile preparate pentru zilele de post. Se face rapid, poate fi adaptată cu orice legume ai în frigider și are avantajul că este sățioasă, aromată și potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.
Cu un amestec bun de condimente și o brânză vegană care se topește frumos, rezultatul este surprinzător de gustos.
Prepararea quesadillelor începe cu legumele, care trebuie gătite înainte pentru a obține aromă și textură perfectă. Poți găti amestecul în avans și îl poți păstra la frigider până la 5 zile într-un recipient închis.
Taie toate legumele în bucăți de dimensiuni similare pentru a se găti uniform.
Ceapa, ardeiul, dovlecelul și dovlecelul de vară se gătesc rapid.
Varza sau varza de Bruxelles feliată subțire se adaugă odată cu ceapa și ardeiul.
Ciupercile se sotează primele, până se rumenesc și capătă aromă intensă.
Legumele mai tari, precum sfecla sau dovleacul, trebuie tăiate foarte subțire sau adăugate deja gătite.
Când legumele sunt aproape gata, adaugă amestecul de condimente: pudră de ceapă, pudră de usturoi, oregano, chimion, boia afumată, piper și sare. Amestecă bine pentru ca aromele să se distribuie uniform.
Folosește o tigaie grea – ideal o tigaie de fontă sau una cu fund gros.
Pune pe jumătate de tortilla un strat de legume și un strat de brânză vegană care se topește. Pliază tortilla și pune-o în tigaie.
Gătește pe ambele părți până când exteriorul devine auriu și crocant, iar brânza din interior se topește.
Sugestii de servire
Quesadilla cu legume este delicioasă simplă, direct din tigaie, dar poate fi dusă la alt nivel cu câteva garnituri proaspete:
Pico de gallo sau salsa roșie făcută în casă
Guacamole rapid
Queso vegan
Smântână vegetală sau cremă de caju
O salată simplă de verdețuri
Salată de porumb
Fasole neagră sau fasole refrită pentru o masă completă
Alte variante de quesadilla de post pe care trebuie să le încerci
Quesadilla cu broccoli, porumb și ceapă verde
Ingrediente
Broccoli mărunțit și sotat
Porumb dulce
Ceapă verde
Brânză vegană care se topește
Condimente: usturoi pudră, piper, boia dulce
Cum se prepară
Broccoli se gătește rapid în tigaie, până devine fraged, apoi se adaugă porumbul și ceapa verde. Se condimentează și se asamblează quesadilla cu brânză vegană. Rezultatul este crocant, dulceag și foarte aromat.
Quesadilla cu vinete, roșii și busuioc
Ingrediente
Vinete tăiate cubulețe
Roșii cherry
Busuioc proaspăt
Brânză vegană tip mozzarella
Condimente: oregano, sare, piper
Cum se prepară
Vinetele se rumenesc bine înainte de a adăuga roșiile. Busuiocul se pune la final, pentru prospețime. Combinația amintește de aromele mediteraneene.
Quesadilla cu cartof dulce, fasole neagră și ardei
Ingrediente
Cartof dulce copt sau sotat
Fasole neagră fiartă
Ardei gras
Brânză vegană cheddar
Condimente: chimion, boia afumată, sare
Cum se prepară
Cartoful dulce aduce cremozitate, fasolea neagră oferă consistență, iar ardeiul adaugă prospețime. Este o variantă foarte sățioasă, perfectă pentru un prânz rapid.
Quesadilla cu spanac, ciuperci și usturoi
Ingrediente
Spanac proaspăt
Ciuperci feliate
Usturoi
Brânză vegană care se topește
Condimente: sare, piper, un strop de nucșoară
Cum se prepară
Ciupercile se rumenesc primele, apoi se adaugă usturoiul și spanacul. Este o combinație clasică, foarte aromată și ușor de preparat.
Quesadilla cu ardei copți, ceapă roșie și dovlecel
Ingrediente
Ardei copți
Ceapă roșie
Dovlecel
Brânză vegană
Condimente: oregano, piper, sare
Cum se prepară
Ardeii copți aduc dulceață, ceapa roșie intensitate, iar dovlecelul completează textura. O variantă colorată și foarte gustoasă.
Quesadilla cu varză roșie, morcov și ghimbir
Ingrediente
Varză roșie feliată fin
Morcov dat pe răzătoare
Ghimbir proaspăt
Brânză vegană neutră
Condimente: sare, piper, un strop de sos de soia
Cum se prepară
Se sotează rapid varza și morcovul, apoi se adaugă ghimbirul pentru un plus de prospețime. Este o variantă ușor asiatică, crocantă și foarte aromată.
Foto – Hepta
