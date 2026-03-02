Chiftele din fasole boabe pentru zilele de post. Rețeta pas cu pas

Chiftelele din fasole boabe sunt una dintre cele mai apreciate rețete de post din bucătăria românească. Sunt sățioase, aromate și ușor de pregătit, perfecte pentru perioadele de post sau pentru cei care preferă alimentația vegană. Textura lor cremoasă la interior și crusta crocantă le transformă într-un preparat versatil, potrivit atât ca fel principal, cât și ca gustare rece.

Cum se prepară chiftele din fasole

Fasolea este un ingredient accesibil, bogat în proteine vegetale și fibre, ceea ce face ca aceste chifteluțe să fie nu doar gustoase, ci și nutritive. Rețeta este tradițională, simplă și poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe: prăjite, la cuptor sau chiar în varianta fără gluten.

Ingrediente necesare

300 g fasole albă uscată

1 chiflă muiată în apă

făină sau pesmet

ulei

pătrunjel tocat

păstârnac

morcov

ceapă

foi de dafin

usturoi

sare și piper

Mod de preparare tradițional (prăjite)

Fasolea se lasă la înmuiat peste noapte pentru a fierbe mai repede. A doua zi se pune la fiert împreună cu un păstârnac, un morcov, o ceapă și o foaie de dafin. După ce boabele sunt bine fierte, se pasează sau se dau prin mașina de tocat.

Pasta obținută se amestecă cu chifla înmuiată și stoarsă, plus doi căței de usturoi pisați. Se condimentează cu sare și piper, apoi se frământă bine până devine omogenă.

Se formează chifteluțe, se tăvălesc în făină sau pesmet și se prăjesc în ulei încins până devin aurii. La final, se presară pătrunjel proaspăt tocat.

Varianta mai sănătoasă: chifteluțe de fasole la cuptor

Pentru cei care preferă o variantă mai ușoară, fără prăjire, chifteluțele pot fi coapte în cuptor.

Cum se procedează:

Se pregătește compoziția exact ca în rețeta clasică.

Se formează chifteluțele și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Se ung ușor cu puțin ulei (cu pensula) pentru o crustă frumoasă.

Se coc la 180°C timp de 25–30 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Rezultatul: chifteluțe rumenite, aromate și mult mai ușoare pentru digestie.

Garnituri de post care se potrivesc perfect

Chifteluțele de fasole sunt extrem de versatile și pot fi servite cu o mulțime de garnituri:

piure de cartofi cu ulei de măsline

orez cu legume

salată de varză albă sau roșie

salată verde cu lămâie

murături asortate

sos de roșii sau sos de usturoi de post

mămăligă caldă

salată de sfeclă coaptă

Pot fi servite și reci, în sandvișuri de post, alături de salată sau hummus.

Foto – Hepta

