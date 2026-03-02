Chiftele din fasole boabe pentru zilele de post. Rețeta pas cu pas

Chiftelele din fasole boabe sunt una dintre cele mai apreciate rețete de post din bucătăria românească. Sunt sățioase, aromate și ușor de pregătit, perfecte pentru perioadele de post sau pentru cei care preferă alimentația vegană. Textura lor cremoasă la interior și crusta crocantă le transformă într-un preparat versatil, potrivit atât ca fel principal, cât și ca gustare rece.
Cum se prepară chiftele din fasole
Fasolea este un ingredient accesibil, bogat în proteine vegetale și fibre, ceea ce face ca aceste chifteluțe să fie nu doar gustoase, ci și nutritive. Rețeta este tradițională, simplă și poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe: prăjite, la cuptor sau chiar în varianta fără gluten.
Ingrediente necesare
300 g fasole albă uscată
1 chiflă muiată în apă
făină sau pesmet
ulei
pătrunjel tocat
păstârnac
morcov
ceapă
foi de dafin
usturoi
sare și piper
Mod de preparare tradițional (prăjite)
Fasolea se lasă la înmuiat peste noapte pentru a fierbe mai repede. A doua zi se pune la fiert împreună cu un păstârnac, un morcov, o ceapă și o foaie de dafin. După ce boabele sunt bine fierte, se pasează sau se dau prin mașina de tocat.