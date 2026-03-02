Zodii care pierd totul în martie. Vor avea o lună de coșmar!

Luna martie 2026 aduce o configurație astrologică intensă, marcată de tranzitul lui Marte în Rac, de retrogradarea lui Saturn în Pești și de un careu tensionat între Venus și Pluto. Aceste aspecte pun presiune pe trei zodii în mod special: Balanță, Săgetător și Capricorn. Pentru ele, luna martie devine o perioadă încărcată emoțional, cu provocări în dragoste, instabilitate profesională și o nevoie crescută de atenție la sănătate.

Balanță

– dezechilibre emoționale și tensiuni în relații –

Pentru Balanță, martie 2026 este o lună în care planul sentimental devine scena principală a conflictelor. Venus, guvernatoarea zodiei, intră într-un aspect tensionat cu Pluto, ceea ce scoate la suprafață nemulțumiri vechi, gelozii și neînțelegeri. Relațiile fragile pot ajunge în puncte critice, iar cele stabile pot trece prin discuții dificile.

Pe plan profesional, tranzitul lui Marte în Rac aduce presiune și suprasolicitare. Balanțele pot simți că nu sunt apreciate sau că munca lor nu este recunoscută. Există riscul unor conflicte cu superiorii sau al unor schimbări neașteptate în program.

La capitolul sănătate, retrogradarea lui Saturn în Pești poate amplifica oboseala, anxietatea și problemele legate de somn. Balanțele trebuie să fie atente la epuizare și la acumularea stresului.

Săgetător

– dezamăgiri în dragoste și blocaje profesionale –

Pentru Săgetător, luna martie 2026 aduce confuzie și instabilitate în viața sentimentală. Jupiter, guvernatorul zodiei, se află într-un aspect tensionat cu Neptun, ceea ce poate crea iluzii, așteptări nerealiste și dezamăgiri. Relațiile noi se pot dovedi nesigure, iar cele vechi pot trece printr-o perioadă de distanțare.

Pe plan profesional, Săgetătorii se confruntă cu întârzieri, blocaje și lipsă de claritate. Proiectele stagnează, iar colaborările pot deveni dificile. Marte în Rac aduce tensiuni financiare și cheltuieli neprevăzute.

În ceea ce privește sănătatea, predispoziția la probleme digestive sau la scăderea imunității este accentuată. Stresul emoțional poate amplifica simptomele, iar odihna devine esențială.

Citeşte şi: Zodii lovite de ghinion în martie 2026. Le așteaptă o lună de coșmar!

Citeşte şi: Zodiile norocoase ale lunii martie. Sunt răsfățatele astrelor!

Citeşte şi: 5 zodii care strălucesc în martie 2026. O lună a renașterii și a darurilor cosmice!

Capricorn

– presiune profesională și vulnerabilitate emoțională –

Capricornii resimt cel mai puternic influența lui Marte în opoziție cu Soarele lor natal. Această configurație aduce conflicte la locul de muncă, suprasolicitare și responsabilități suplimentare. Capricornii pot simți că duc tot greul sau că sunt puși în situații nedrepte.

Pe plan sentimental, Pluto aflat în tranzit tensionat poate scoate la suprafață frici, nesiguranțe și nevoia de control. Relațiile pot deveni rigide, iar comunicarea dificilă. Capricornii au tendința de a se închide în ei, ceea ce poate crea distanță față de partener.

La nivelul sănătății, martie 2026 aduce vulnerabilitate în zona oaselor, articulațiilor și sistemului nervos. Oboseala cronică și tensiunea acumulată pot duce la dureri musculare sau migrene.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News