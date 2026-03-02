Trucul care l-a ajutat pe Damian Drăghici să slăbească mai bine de 70 kg. „Eram foarte gras! 163 de kilograme am avut!”

Damian Drăghici a trecut printr-o schimbare fizică spectaculoasă în urmă cu câțiva ani, după ce a reușit să scape de surplusul de kilograme care îi afecta sănătatea și stilul de viață. Artistul a vorbit deschis despre lupta cu dependența de zahăr și despre disciplina care l-a ajutat să își transforme complet corpul și obiceiurile alimentare.

Drumul de la 163 de kilograme la un stil de viață controlat

În urmă cu câțiva ani, Damian Drăghici ajunsese la 163 de kilograme și recunoaște că principala problemă nu era mâncarea în sine, ci dulciurile. Zahărul devenise o parte constantă a rutinei sale zilnice, iar efectele se vedeau atât fizic, cât și mental.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut”, a mărturisit artistul acum ceva timp la Pro TV, potrivit Adevărul.

Momentul în care a realizat că trebuie să facă o schimbare a venit odată cu conștientizarea faptului că zahărul se ascunde în aproape orice produs, inclusiv în cele promovate drept „fără grăsimi”.

„Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a explicat Drăghici.

Renunțarea totală la zahăr și carbohidrați

După ce a decis să își schimbe viața, artistul a adoptat o disciplină strictă. A eliminat complet zahărul, inclusiv cel natural din fructe, și a renunțat la orice tip de carbohidrat. Schimbarea, spune el, nu a fost atât de dificilă pe cât s-ar crede.

„Nu mai mănânc deloc niciun fel de carbohidrat de trei luni de zile. Și n-am mai atins deloc, deloc, deloc zahăr. Inclusiv fructe. Zero. Nu simt nevoia. Nu a fost greu”, a declarat acesta.

Regimul său actual este simplu și bine structurat: două mese pe zi, bazate pe proteine, ouă, avocado și salate. O alimentație curată, fără excese și fără tentații.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Damian Drăghici a reușit să slăbească peste 70 de kilograme, iar acum continuă să se mențină. Artistul spune că nu doar aspectul fizic s-a schimbat, ci și relația sa cu mâncarea și cu propriul corp.

Transformarea lui este un exemplu de disciplină și determinare, dar și o dovadă a faptului că schimbările majore încep cu o decizie fermă și cu înțelegerea propriilor obiceiuri.

