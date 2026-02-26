Zodii lovite de ghinion în martie 2026. Le așteaptă o lună de coșmar!

Martie 2026 aduce o energie intensă, tensionată și greu de gestionat pentru patru zodii. Configurațiile astrale ale lunii – în special opozițiile dintre Marte și Saturn, retrogradarea lui Mercur care se apropie, dar și cuadraturile dintre planetele rapide și Pluto – creează blocaje, întârzieri, conflicte interioare și provocări neașteptate.

Patru zodii simt cel mai puternic presiunea acestor aspecte, fiecare în propriul domeniu de viață. Totuși, ghinionul nu este permanent, iar finalul lunii aduce o deschidere pentru fiecare dintre ele.

Fecioară

Pentru Fecioară, martie 2026 este marcat de tensiuni generate de apropierea retrogradării lui Mercur, planeta guvernatoare. Comunicarea devine dificilă, apar neînțelegeri, iar proiectele care păreau simple se complică brusc. Fecioarele simt că nu sunt înțelese, că trebuie să explice totul de două ori și că oamenii din jur nu cooperează. Este o perioadă în care răbdarea le este testată la maximum.

Pe plan emoțional, Luna Nouă din Pești activează zona relațiilor și scoate la suprafață nemulțumiri vechi. Fecioarele pot simți că nu sunt apreciate sau că dau prea mult fără să primească înapoi. Apar discuții tensionate, iar unele relații pot intra într-o fază de răcire temporară. Sensibilitatea este crescută, iar reacțiile pot fi mai dure decât de obicei.

La nivel profesional, Saturn pune presiune pe responsabilități și termene limită. Fecioarele au impresia că muncesc mult, dar rezultatele întârzie. Pot apărea întârzieri birocratice, erori tehnice sau blocaje care nu depind de ele. Este o lună în care trebuie să accepte că nu pot controla totul.

Când scapă de ghinion: după 27 martie 2026, când energia se stabilizează și Mercur intră într-un aspect armonios cu Jupiter, aducând claritate și rezolvări rapide.

Balanță

Pentru Balanță, martie 2026 este o lună a provocărilor în relații. Marte tensionează axa parteneriatelor, ceea ce poate aduce conflicte, reproșuri sau situații în care Balanțele sunt puse să aleagă între confort și adevăr. Este o perioadă în care diplomația lor naturală nu mai funcționează la fel de bine, iar oamenii din jur par mai impulsivi și mai greu de gestionat.

Pe plan profesional, cuadratura dintre Venus și Pluto aduce schimbări neașteptate. Balanțele pot simți că pierd controlul asupra unor proiecte sau că sunt nevoite să renunțe la ceva ce părea stabil. Apar tensiuni cu colegii sau superiorii, iar unele decizii pot părea nedrepte. Totuși, această perioadă scoate la iveală adevăruri importante.

Emoțional, Balanțele se simt mai vulnerabile decât de obicei. Luna Plină din Fecioară activează zona sănătății și a rutinei, ceea ce poate aduce oboseală, stres sau senzația că lucrurile se adună prea repede. Este o lună în care trebuie să-și protejeze energia și să evite conflictele inutile.

Când scapă de ghinion: după 22 martie 2026, când Venus intră într-un aspect favorabil cu Uranus, aducând eliberare, claritate și o schimbare benefică în relații.

Săgetător

Pentru Săgetător, martie 2026 vine cu provocări financiare. Jupiter, guvernatorul lor, se află într-o poziție tensionată, ceea ce poate aduce cheltuieli neașteptate, pierderi temporare sau investiții care nu dau rezultatele dorite. Săgetătorii pot simți că banii vin greu și pleacă repede, iar planurile lor sunt amânate din motive materiale.

Pe plan profesional, Marte creează impulsivitate și graba de a lua decizii rapide. Săgetătorii pot accepta proiecte prea mari sau pot intra în conflicte cu persoane autoritare. Este o lună în care trebuie să fie atenți la promisiuni, contracte și detalii, pentru că riscul de erori este crescut.

Emoțional, Luna Nouă din Pești activează zona familiei și a locuinței. Pot apărea tensiuni în casă, discuții legate de responsabilități sau situații care cer reorganizare. Săgetătorii simt nevoia de libertate, dar circumstanțele îi obligă să fie mai ancorați în realitate decât și-ar dori.

Când scapă de ghinion: după 30 martie 2026, când Jupiter intră într-un aspect armonios cu Soarele, aducând stabilitate financiară și o direcție clară.

Capricorn

Pentru Capricorn, martie 2026 este o lună intensă, dominată de responsabilități și presiune profesională. Saturn, guvernatorul lor, formează aspecte dure cu Marte și Soarele, ceea ce poate aduce suprasolicitare, termene limită imposibile sau conflicte cu persoane aflate în poziții de putere. Capricornii simt că trebuie să demonstreze mai mult decât oricând.

Pe plan emoțional, Luna Plină din Fecioară activează zona credințelor și a direcției de viață. Capricornii pot simți că sunt blocați, că nu evoluează suficient sau că trebuie să renunțe la ceva ce nu le mai servește. Este o perioadă de introspecție intensă, dar și de frustrare.

În relații, Venus aduce tensiuni legate de comunicare. Capricornii pot fi mai duri în exprimare, iar partenerii pot interpreta greșit intențiile lor. Apar discuții despre viitor, responsabilități și limite. Totuși, aceste tensiuni sunt necesare pentru a clarifica lucruri importante.

Când scapă de ghinion: după 25 martie 2026, când Saturn intră într-un aspect mai blând cu Marte, reducând presiunea și aducând stabilitate.

Foto – Hepta

