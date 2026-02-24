  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 25 februarie 2026. O zodie trebuie să facă o alegere dificilă. Banii sau iubirea? Există doar un singur drum spre fericire

Horoscop 25 februarie 2026. O zodie trebuie să facă o alegere dificilă. Banii sau iubirea? Există doar un singur drum spre fericire

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 25 februarie 2026. O zi în care unii nativi vor avea nevoie de ajutor din partea astrelor pentru a alege între sentimente și bunuri financiare. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Vărsător, această zi marchează un punct critic de inflexiune, o răscruce de destin unde valorile personale sunt testate fără compromisuri. Configurațiile astrale actuale activează simultan sectorul resurselor materiale și sectorul emoțional profund, creând o tensiune interioară care nu mai poate fi ignorată. Universul nu mai acceptă amânări, iar decizia care trebuie luată acum va avea efecte pe termen lung.

Horoscop 25 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Cosmosul aduce astăzi o energie profund transformatoare pentru Berbec. Pe măsură ce Luna îți tranzitează semnul, te poți aștepta la revelații emoționale și la o creștere puternică a intuiției. Este o zi în care trebuie să ai încredere în instinctele tale, chiar dacă rațiunea nu oferă încă toate explicațiile. S-ar putea să simți nevoia să reevaluezi obiective personale sau relații importante, pentru a te asigura că sunt aliniate cu cine ai devenit. Influența dinamică a lui Marte poate genera impulsivitate, însă este esențial să alegi decizii calculate pentru rezultate durabile. La locul de muncă, inițiativele lansate astăzi pot deveni puncte de referință pentru succesul pe termen lung. În plan personal, dialogurile sincere consolidează legături și creează o bază solidă de încredere. Exprimarea vulnerabilității poate părea inconfortabilă, dar este cheia unei conexiuni autentice. Financiar, prudența este esențială; evită cheltuielile impulsive. Canalizează excesul de energie în activități constructive, precum sportul sau proiectele creative.

A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Taur, aceasta este o zi în care răbdarea și atenția la detalii devin aliații tăi principali. Influența blândă a lui Venus favorizează conexiunile autentice, încurajându-te să pui accent pe calitate, nu pe cantitate, în toate interacțiunile. La locul de muncă, concentrează-te pe sarcini care necesită precizie și perseverență. Vei descoperi satisfacții profunde în rezolvarea unor probleme complexe. Stabilitatea ta naturală devine un avantaj major în fața situațiilor imprevizibile. Din punct de vedere financiar, analizează cu atenție bugetul și opțiunile de investiție; deciziile luate acum pot construi siguranța viitorului. Pe plan social, o reconectare cu o persoană din trecut îți poate aduce bucurie neașteptată. În dragoste, tensiuni vechi pot reapărea, însă pot fi rezolvate prin calm și maturitate. Din punct de vedere al sănătății, rutina este cheia echilibrului. Exercițiile regulate și o alimentație echilibrată îți susțin vitalitatea.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Energia lui Mercur îți amplifică inteligența și capacitatea de a exprima idei complexe. Este momentul ideal pentru brainstorming, negocieri sau inițierea unor proiecte de colaborare. Interacțiunile sociale sunt favorizate, dar este important să eviți superficialitatea. Conversațiile autentice îți pot deschide uși importante. În plan profesional, curajul de a-ți exprima viziunea poate aduce oportunități de avansare. În relații, ascultarea activă devine un instrument esențial pentru consolidarea încrederii. Financiar, idei inovatoare pot apărea, dar trebuie analizate cu realism înainte de a fi puse în aplicare. În ceea ce privește sănătatea, practicile de mindfulness, precum meditația sau scrisul, îți oferă echilibru mental. O pauză de la tehnologie te poate ajuta să te reconectezi cu propriile gânduri.

Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Rac, această zi te invită la introspecție și claritate emoțională. Energia Lunii îți amplifică intuiția și capacitatea de a înțelege atât propriile dorințe, cât și nevoile celor din jur. Este un moment potrivit pentru vindecare emoțională și reconectare cu sinele interior. La locul de muncă, sensibilitatea ta devine un avantaj, ajutându-te să gestionezi situații delicate. Ai încredere în instinctele tale atunci când trebuie să iei decizii importante. Din punct de vedere financiar, poți descoperi strategii eficiente pentru creșterea stabilității materiale. Relațiile personale devin mai profunde prin conversații sincere și deschise. Cei dragi apreciază sprijinul și empatia ta. În planul sănătății, acordă prioritate odihnei și activităților care îți oferă confort emoțional. O baie relaxantă sau o sesiune de yoga îți pot restabili echilibrul. Creativitatea devine un canal important de exprimare și eliberare.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Leu, această zi îți amplifică încrederea și dorința de afirmare. Energia astrală îți susține carisma și capacitatea de a atrage atenția celor din jur. Marte îți oferă curajul necesar pentru a iniția proiecte noi și pentru a prelua roluri de conducere. Este un moment favorabil pentru a face pași importanți în carieră. Totuși, evită excesul de încredere și menține echilibrul în relațiile profesionale. În plan social, magnetismul tău atrage oameni și oportunități. În dragoste, deschiderea emoțională creează conexiuni autentice. Din punct de vedere financiar, apar oportunități promițătoare, dar necesită analiză atentă. În planul sănătății, canalizează energia în activități fizice care îți oferă satisfacție. Practicile spirituale îți aduc liniște și claritate. Creativitatea atinge cote înalte, oferindu-ți șansa de a te exprima liber.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Fecioară, astăzi organizarea și disciplina devin instrumentele tale principale de succes. Mercur îți amplifică gândirea analitică și capacitatea de a rezolva probleme complexe. Este momentul ideal pentru a aborda sarcini care necesită precizie și concentrare. La locul de muncă, contribuțiile tale sunt apreciate și pot atrage recunoaștere. Din punct de vedere financiar, ajustările mici pot avea efecte semnificative pe termen lung. În relații, comunicarea sinceră aduce claritate și echilibru. Evită critica excesivă și concentrează-te pe soluții constructive. În planul sănătății, rutina și disciplina îți susțin starea de bine. Activitățile care implică organizarea spațiului îți oferă și echilibru mental. Creativitatea se îmbină cu pragmatismul, generând idei valoroase.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Balanță, armonia și echilibrul definesc această zi, iar influența lui Venus aduce rafinament și claritate în toate domeniile vieții tale. Interacțiunile sociale sunt favorizate, iar farmecul tău natural atrage oameni și oportunități valoroase. În plan profesional, diplomația ta contribuie la rezolvarea conflictelor și la consolidarea colaborărilor. Proiectele de echipă beneficiază de viziunea ta echilibrată. Financiar, este momentul potrivit pentru a analiza acorduri sau parteneriate existente. În dragoste, experiențele comune întăresc legăturile și creează apropiere emoțională. Nativii singuri pot întâlni o persoană care le stârnește interesul profund. În planul sănătății, echilibrul între activitate și odihnă este esențial. Activitățile artistice sau recreative îți aduc satisfacție și liniște.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Sub influența atentă a lui Pluto, ești încurajat să privești dincolo de aparențe și să cauți adevăruri care au rezonanță profundă în sufletul tău. Tendința de a păstra secrete poate deveni mai puternică, însă este important să îți deschizi sufletul doar în fața celor în care ai încredere deplină. În plan profesional, intuiția ta ascuțită îți permite să identifici oportunități pe care alții nu le observă. Din punct de vedere financiar, este esențial să analizezi cu atenție fiecare risc, combinând instinctul cu date concrete pentru a lua decizii solide. În relații, vulnerabilitatea devine o forță, nu o slăbiciune, contribuind la consolidarea legăturilor emoționale. În planul sănătății, echilibrul mental trebuie să fie o prioritate, iar meditația sau scrisul introspectiv îți pot oferi claritate. Activitățile fizice intense te ajută să eliberezi tensiunile acumulate. Creativitatea poate înflori în momentele de solitudine, oferindu-ți vindecare interioară.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Săgetător, cuvântul-cheie al acestei zile este explorarea. Sub influența expansivă a lui Jupiter, dorința de cunoaștere și aventură devine mai puternică decât de obicei. Fie că este vorba despre un curs, o carte sau un plan de călătorie, simți nevoia să îți extinzi orizonturile. În plan profesional, ideile noi sunt bine primite, iar abordările neconvenționale pot genera rezultate remarcabile. Din punct de vedere financiar, pot apărea oportunități neobișnuite, însă este important să îți asumi riscuri calculate. În plan personal, spontaneitatea aduce surprize plăcute și momente memorabile. Interacțiunile sociale îți pot oferi perspective valoroase. În ceea ce privește sănătatea, activitățile în aer liber îți revitalizează energia și îți îmbunătățesc starea de spirit. Creativitatea este la cote ridicate, oferindu-ți libertatea de a experimenta și de a inova.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Capricorn, perseverența și disciplina definesc această zi, oferindu-ți cadrul ideal pentru progres solid. Influența stabilă a lui Saturn îți susține concentrarea asupra obiectivelor pe termen lung și îți consolidează capacitatea de planificare strategică. Este un moment favorabil pentru a construi, fie că este vorba despre carieră, stabilitate financiară sau echilibru personal. În plan profesional, abilitățile tale de lider devin evidente, iar proiectele care necesită răbdare avansează constant. Din punct de vedere financiar, strategiile prudente și orientate spre viitor îți aduc siguranță. Relațiile personale se consolidează prin gesturi concrete și asumarea responsabilităților. În planul sănătății, disciplina îți susține vitalitatea și rezistența. Activitățile care te conectează cu natura îți aduc liniște interioară. Creativitatea capătă o formă practică, transformând ideile în rezultate concrete.

Citeşte şi:  Horoscop februarie 2026. O zodie va plăti datoriile karmice. Nu va mai putea amâna sau evita consecințele. Adevărul va ieși la suprafață

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Influența lui Uranus, guvernatorul tău, aduce revelații bruște și uneori incomode. Adevăruri care au fost ignorate sau evitate ies acum la suprafață, obligându-te să vezi realitatea exact așa cum este. Poți descoperi că un context profesional promite stabilitate financiară și ascensiune, dar în același timp îți consumă energia emoțională și te îndepărtează de ceea ce îți hrănește sufletul. Alternativ, o relație sau o conexiune profundă îți oferă împlinire interioară, dar implică riscuri sau renunțări materiale.
Aceasta nu este o alegere superficială, ci una care definește direcția vieții tale în următoarea perioadă. Vărsătorul este, prin natura sa, un vizionar, dar și un spirit liber. Problema care apare acum este alinierea dintre libertatea sufletească și securitatea materială. Astrele indică faptul că nu poți construi fericirea autentică pe o fundație care contrazice adevărul tău interior.
În plan emoțional, presiunea este intensă. Poți simți confuzie, neliniște sau chiar teamă de consecințe. Cu toate acestea, aceste stări nu sunt un semn de slăbiciune, ci dovada că sufletul tău este implicat profund în această alegere. Intuiția ta funcționează la un nivel extrem de clar, chiar dacă mintea încearcă să justifice opțiunea cea mai sigură din punct de vedere material.
Pe plan financiar, există oportunități reale, dar ele vin cu un preț energetic și emoțional. Universul îți cere să te întrebi sincer dacă acest câștig îți aduce și împlinire sau doar stabilitate temporară. Uneori, drumul care pare mai riscant este, de fapt, cel care te aliniază cu destinul tău autentic.
Această zi este despre curajul de a alege ceea ce te reprezintă cu adevărat. Nu este o zi a compromisurilor, ci a adevărului personal. Protecția astrală este prezentă, dar ea nu acționează în favoarea confortului, ci în favoarea evoluției tale.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 25 februarie 2026

Pești, energia acestei zile îți amplifică imaginația și sensibilitatea, invitându-te la introspecție profundă. Influența lui Neptun îți deschide porțile subconștientului și îți oferă acces la inspirație autentică. În plan profesional, creativitatea îți permite să abordezi proiectele într-un mod original. Intuiția devine un ghid valoros în luarea deciziilor. Din punct de vedere financiar, este important să clarifici detaliile pentru a evita confuziile. Relațiile personale devin mai profunde prin empatie și comunicare sinceră. În planul sănătății, activitățile liniștitoare, precum meditația sau înotul, îți restabilesc echilibrul interior. Creativitatea artistică devine o formă de vindecare și exprimare. Momentele de solitudine îți oferă claritate și îți permit să îți redefinești direcția. Ai încredere în mesajele subtile ale universului.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Fanatik
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off”
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off”
GSP.ro
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Soția titularului de la FCSB, la prima apariție pe Arena Națională » Cum a fost surprinsă în tribune
Click.ro
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Citește și...
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la BAFTA după doi ani de absență. Mesajul subtil transmis într-un moment tensionat pentru monarhie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
La trei ani de la moartea filosofului Mihai Șora, copiii au deschis un proces pentru moștenire 
Horoscop 24 februarie 2026. Nu are deloc liniște sufletească. O zodie află un adevăr dureros, se va împiedica la orice pas căutând adevărul
Horoscop 23 februarie 2026. Schimbare de destin. O zodie e forțată să ia decizii grele, dar va avea protecție divină
Horoscop 22 februarie 2026. Blocaje financiare și probleme în viața de cuplu. Viața unei zodii se transformă în haos
Buget mai mare pentru Erasmus+
Stenograme BOMBĂ din dosarul Rominei Gingașu Ferrari: ‘E bună la corp, are forme chiar mişto”...COLOSAL ce urmează!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ritualul zilnic al Irinei Loghin pentru a fi în cea mai bună formă la 87 de ani. "Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne!"
Ritualul zilnic al Irinei Loghin pentru a fi în cea mai bună formă la 87 de ani. "Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne!"
Matilda Pascal‑Cojocărița este din nou bunică, la 67 de ani. Nora sa, Georgiana Păduraru, a adus pe lume o fată de Dragobete. "Viața ne-a dăruit un miracol!"
Matilda Pascal‑Cojocărița este din nou bunică, la 67 de ani. Nora sa, Georgiana Păduraru, a adus pe lume o fată de Dragobete. "Viața ne-a dăruit un miracol!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar 3 ani de căsătorie, vedeta a anunțat că divorțează de soțul ei, cu care are un copil: „Decizia a fost luată...”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar 3 ani de căsătorie, vedeta a anunțat că divorțează de soțul ei, cu care are un copil: „Decizia a fost luată...”
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac, cu puțin timp înainte de vestea despărțirii după o relație de 4 ani: „Aș vrea să...„
Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac, cu puțin timp înainte de vestea despărțirii după o relație de 4 ani: „Aș vrea să...„
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Un fost concurent de la Casa Iubirii va deveni tătic. El și partenera lui au făcut marele anunț: „1+1=3”
Un fost concurent de la Casa Iubirii va deveni tătic. El și partenera lui au făcut marele anunț: „1+1=3”
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 ani
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 ani
Rita Sumayla a împlinit 18 ani. Fiica Ronei Hartner a sărbătorit cu baloane negre și tortul pe care îl făcea cu regretata ei mamă
Rita Sumayla a împlinit 18 ani. Fiica Ronei Hartner a sărbătorit cu baloane negre și tortul pe care îl făcea cu regretata ei mamă
Adelina Pestrițu, replică usturătoare după ce a fost criticată pentru ținuta de la Balul Bridgerton. "Sunteți niște scorpii negre la suflet!"
Adelina Pestrițu, replică usturătoare după ce a fost criticată pentru ținuta de la Balul Bridgerton. "Sunteți niște scorpii negre la suflet!"
Observator News
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Libertatea pentru Femei
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai acces online la dosarul medical. Spitalul din Cluj lansează portalul pentru pacienți
Ai acces online la dosarul medical. Spitalul din Cluj lansează portalul pentru pacienți
Alimentele anti-foame recomandate de dr. Bilic: Sunt prietenoase cu silueta
Alimentele anti-foame recomandate de dr. Bilic: Sunt prietenoase cu silueta
Singura legumă care sprijină regenerarea ficatului. Are o combinație rară de compuși cu efect protector
Singura legumă care sprijină regenerarea ficatului. Are o combinație rară de compuși cu efect protector
Semnalul discret al bolii Alzheimer care poate apărea la mâini și brațe
Semnalul discret al bolii Alzheimer care poate apărea la mâini și brațe
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton