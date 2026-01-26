Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Februarie 2026 este una dintre cele mai romantice luni ale anului, datorită tranzitelor astrale care favorizează întâlnirile karmice, atracțiile neașteptate și începuturile de relații cu potențial pe termen lung. Venus strălucește în Vărsător în prima jumătate a lunii, aducând conexiuni spontane și surprinzătoare, iar după 17 februarie intră în Pești, unde energia devine profundă, sensibilă și magică.

Marte în Săgetător oferă curaj emoțional, iar Luna Plină din Leu, pe 1 februarie, aprinde dorința de iubire autentică. În acest context, patru zodii sunt favorizate în mod special: Universul le deschide calea către o iubire mare, matură și transformatoare.

Taur

Pentru Tauri, februarie 2026 aduce o energie romantică profundă, care le activează dorința de stabilitate emoțională. Luna Plină din Leu le luminează sectorul familiei și al intimității, făcându-i mai deschiși la ideea de a construi o relație serioasă. Taurii simt că este momentul să lase în urmă temerile și să își asume ceea ce își doresc cu adevărat: o iubire matură, loială și profundă.

În prima parte a lunii, Venus în Vărsător le aduce o surpriză sentimentală în mediul profesional sau printr-o persoană cu statut social puternic. Taurii sunt atrași de cineva care le stimulează mintea, nu doar inima. Conversațiile devin intense, iar atracția crește pe măsură ce descoperă valori comune.

După 17 februarie, odată cu intrarea lui Venus în Pești, Taurii devin mai sensibili și mai romantici. O prietenie se poate transforma într-o poveste de dragoste, iar cineva din anturajul lor poate face un pas neașteptat. Pentru mulți nativi, februarie poate marca începutul unei relații stabile, dar pline de pasiune.

Leu

Leii încep luna iubirii cu Luna Plină chiar în semnul lor, pe 1 februarie, ceea ce le amplifică magnetismul și dorința de a trăi o poveste intensă. Energia astrală îi împinge să fie mai deschiși, mai expresivi și mai dispuși să își arate sentimentele. Leii devin irezistibili, iar admiratorii apar din toate direcțiile.

În primele două săptămâni, Venus în Vărsător activează sectorul relațiilor, aducând o întâlnire care le poate schimba complet perspectiva asupra iubirii. Leii pot fi atrași de o persoană diferită de tiparul lor obișnuit, cineva liber, nonconformist, dar extrem de carismatic. Conexiunea este electrică, iar atracția crește rapid.

După 17 februarie, Venus în Pești le aduce o energie profundă, aproape spirituală. Leii simt că iubirea nu este doar pasiune, ci și vindecare. O persoană cu o energie calmă și matură poate intra în viața lor, oferindu-le exact echilibrul de care au nevoie. Pentru mulți Lei, februarie poate fi luna în care își găsesc un partener care îi vede cu adevărat.

Balanță

Pentru Balanțe, februarie 2026 este o lună în care Universul le răsplătește răbdarea. Venus, planeta lor guvernatoare, strălucește în Vărsător în prima parte a lunii, aducând oportunități romantice spontane, dar pline de farmec. Balanțele simt nevoia de conexiuni autentice, bazate pe comunicare și compatibilitate emoțională.

În primele două săptămâni, o persoană întâlnită într-un context social sau creativ le poate atrage atenția. Balanțele descoperă o chimie naturală, o ușurință în comunicare și o atracție care crește pe măsură ce petrec timp împreună. Este o iubire care vine fără presiune, dar cu multă naturalețe.

După 17 februarie, Venus în Pești le activează sectorul rutinei și al vieții de zi cu zi. O relație poate începe exact acolo unde se așteaptă cel mai puțin: la locul de muncă, într-un proiect sau într-o activitate obișnuită. Balanțele simt că iubirea se construiește pas cu pas, iar februarie poate marca începutul unei relații armonioase și stabile.

Săgetător

Săgetătorii intră în februarie 2026 cu Marte în propriul semn, ceea ce le amplifică energia, curajul și magnetismul. Sunt mai deschiși ca oricând la experiențe noi, iar Universul le răspunde cu oportunități romantice care le pot schimba viața. Luna Plină din Leu le activează dorința de pasiune și conexiuni intense.

În prima parte a lunii, Venus în Vărsător le aduce o întâlnire neașteptată în mediul social sau în timpul unei călătorii scurte. Săgetătorii sunt atrași de cineva spontan, inteligent și plin de viață. Conexiunea este rapidă, iar discuțiile devin scânteia unei povești care poate evolua surprinzător de repede.

După 17 februarie, Venus în Pești le activează zona emoțiilor profunde. Săgetătorii descoperă că iubirea nu este doar aventură, ci și vulnerabilitate. O persoană sensibilă și empatică poate intra în viața lor, oferindu-le un tip de conexiune pe care nu au mai trăit-o. Pentru mulți nativi, februarie poate fi luna în care își găsesc o iubire matură, dar plină de pasiune.

