  MENIU  
Home > Astro Fun > Patru zodii care termină luna februarie în lacrimi. Ghinionul le urmărește la fiecare pas!

Patru zodii care termină luna februarie în lacrimi. Ghinionul le urmărește la fiecare pas!

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Finalul lunii februarie vine cu o încărcătură astrală intensă, marcată de tensiuni între planete rapide și influențe care pun presiune pe emoții, comunicare și stabilitate. Tranzitele dintre Marte și Saturn aduc blocaje și frustrări, în timp ce Luna aflată în fază descrescătoare scoate la suprafață trăiri adânci, uneori greu de gestionat.

În acest context, patru zodii resimt cel mai puternic vibrațiile acestei perioade și pot ajunge să încheie luna cu lacrimi, oboseală sau sentimentul că lucrurile nu se așază așa cum și-ar dori.

Marte, planeta acțiunii, formează aspecte tensionate cu Saturn, planeta limitărilor, ceea ce creează o atmosferă de stagnare și eforturi care par să nu dea roade. Mercur traversează o perioadă instabilă, generând confuzii, neînțelegeri și dificultăți în comunicare. În același timp, Luna influențează puternic semnele sensibile, amplificând emoțiile și reacțiile impulsive. Toate aceste energii combinate creează un final de lună intens, în special pentru zodiile deja vulnerabile la schimbările astrale.

Gemeni

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

Pentru Gemeni, finalul de lună este un adevărat test al răbdării. Fiind guvernați de Mercur, orice instabilitate a acestei planete îi afectează direct. Gemenii pot simți că mintea lor este un carusel care nu se oprește, iar gândurile se amestecă într-un ritm greu de controlat. Comunicarea devine dificilă, iar neînțelegerile apar chiar și în situații banale.

În plan personal, pot apărea conflicte cu persoane apropiate. O frază interpretată greșit sau o discuție întreruptă poate escalada rapid. Gemenii, de obicei joviali și flexibili, devin acum sensibili și reactivi. Se pot simți neînțeleși, iar acest lucru îi afectează profund, chiar dacă nu o arată imediat.

Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Recomandarea zilei

La locul de muncă, presiunea mentală este intensă. Gemenii pot avea impresia că nu reușesc să se concentreze, că sarcinile se adună și că timpul nu le ajunge. Marte și Saturn creează blocaje care îi fac să simtă că aleargă în gol. Orice critică, oricât de mică, poate declanșa frustrare sau chiar lacrimi.

Pe plan interior, Gemenii trec printr-o perioadă de introspecție forțată. Își pun întrebări despre direcția în care merg, despre relațiile lor și despre modul în care comunică. Finalul de lună îi poate găsi epuizați mental și emoțional, dar și conștienți că această perioadă îi obligă să își reevalueze prioritățile.

Fecioară

Pentru Fecioară, finalul de lună este dominat de stres profesional și de sentimentul că lucrurile scapă de sub control. Marte și Saturn creează întârzieri, blocaje și situații care necesită efort suplimentar. Fecioarele, perfecționiste din fire, pot simți că nimic nu iese așa cum ar trebui, iar acest lucru le consumă enorm. Orice greșeală minoră poate fi percepută ca un eșec major.

În plan emoțional, Fecioarele tind să își reprime trăirile, dar acum acest lucru devine dificil. Presiunea acumulată poate izbucni sub forma unor momente de vulnerabilitate, lacrimi sau anxietate. Se simt obosite, suprasolicitate și uneori neînțelese de cei din jur. Nevoia lor de ordine și claritate se lovește de haosul astral al acestei perioade.

Relațiile pot deveni un teren sensibil. Fecioarele pot interpreta greșit cuvinte sau gesturi, mai ales din cauza instabilității lui Mercur. Comunicarea devine dificilă, iar conflictele pot apărea din nimic. Fecioarele au tendința de a analiza totul în exces, ceea ce le poate amplifica suferința.

Pe plan interior, finalul de lună le obligă să se confrunte cu propriile limite. Fecioarele realizează că nu pot controla totul și că uneori trebuie să lase lucrurile să curgă. Lacrimile lor nu sunt un semn de slăbiciune, ci o reacție firească la presiunea intensă pe care au purtat-o prea mult timp.

Citeşte şi: Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. „Tensiuni și agitație!”

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Citeşte şi: Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Săgetător

Săgetătorul, obișnuit să privească viața cu optimism, simte acum că energia îi este tăiată brusc. Finalul de lună aduce dezamăgiri, amânări și situații care îi scot din ritm. Planurile la care țineau pot întâmpina obstacole, iar promisiunile făcute de alții pot fi încălcate. Pentru un semn care trăiește din entuziasm, acest lucru este devastator.

În relații, pot apărea tensiuni sau discuții sensibile. Săgetătorii pot simți că nu sunt înțeleși sau că partenerul nu le oferă libertatea și sprijinul de care au nevoie. Mercur creează confuzii, iar cuvintele pot fi interpretate greșit. O discuție banală se poate transforma într-un conflict emoțional puternic.

Pe plan profesional, Săgetătorii pot simți că sunt blocați. Proiecte care păreau promițătoare se mișcă greu, iar colaborările pot deveni tensionate. Marte și Saturn le taie elanul, iar acest lucru îi poate face să se simtă neputincioși. Pentru un semn obișnuit să acționeze rapid, această stagnare este frustrantă.

În interiorul lor, Săgetătorii trec printr-o perioadă de introspecție forțată. Își pun întrebări despre direcția în care merg și despre oamenii pe care îi au alături. Lacrimile lor vin dintr-un amestec de dezamăgire și dorință de schimbare. Finalul de lună îi poate găsi mai sensibili decât oricând.

Capricorn

Pentru Capricorn, finalul de lună este o perioadă de acumulare a responsabilităților și a tensiunilor interioare. Deși sunt cunoscuți pentru rezistența lor, tranzitele actuale îi pun la încercare. Saturn, planeta care îi guvernează, formează aspecte dure cu Marte, ceea ce creează senzația că fiecare pas înainte este urmat de doi pași înapoi. Capricornul simte că duce o povară prea grea.

În plan profesional, pot apărea întârzieri, schimbări de strategie sau sarcini suplimentare. Capricornul, perfecționist și ambițios, poate simți că nu reușește să atingă standardele pe care și le impune. Această presiune constantă îl poate epuiza emoțional, chiar dacă nu recunoaște acest lucru în fața celorlalți.

În relații, Capricornul poate deveni distant sau iritabil. Nevoia lui de control și stabilitate se lovește de instabilitatea astrală, iar acest lucru poate genera conflicte sau momente de neînțelegere. O vorbă spusă la nervi sau o lipsă de atenție din partea partenerului poate declanșa tristețe sau frustrare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Fanatik
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD
GSP.ro
Un caz care schimbă tot! Alpinist condamnat pentru omor, după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt vârf din Austria: „Nu vă consider un criminal. Nu vă consider un om fără inimă”
Un caz care schimbă tot! Alpinist condamnat pentru omor, după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt vârf din Austria: „Nu vă consider un criminal. Nu vă consider un om fără inimă”
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Citește și...
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Care este cel mai eficient sistem de încălzire. Diferența se simte la facturi
Horoscop 21 februarie 2026. Se răstoarna căruța cu noroc în viața ei. Gata cu grija zilei de mâine. O zodie se bucură de belșug și fericire
Horoscop săptămânal 23 februarie - 1 martie 2026. Lasă trecutul în urmă și își schimbă viața! Surprize, binecuvântări și reușite pe toată linia pentru o zodie
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”
O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”
Elena Merișoreanu, șocată de facturile uriașe pe timp de iarnă: „N-am plătit atât în viața mea”
Elena Merișoreanu, șocată de facturile uriașe pe timp de iarnă: „N-am plătit atât în viața mea”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
Ce este ALS (scleroza laterală amiotrofică), boala care a dus la decesul actorului Eric Dane, la numai 53 de ani
Ce este ALS (scleroza laterală amiotrofică), boala care a dus la decesul actorului Eric Dane, la numai 53 de ani
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…”
Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…”
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat
Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat
Alina Laufer, mărturisiri emoționante despre cea mai grea încercare din căsnicia cu Ilan: "Un moment pe care nu aș dori să îl mai trăiesc vreodată!"
Alina Laufer, mărturisiri emoționante despre cea mai grea încercare din căsnicia cu Ilan: "Un moment pe care nu aș dori să îl mai trăiesc vreodată!"
Imagini nemaivăzute cu Theo Rose și sora ei. Raluca Diaconu. Artista i-a transmis un mesaj emoționant surorii mai mari de ziua ei
Imagini nemaivăzute cu Theo Rose și sora ei. Raluca Diaconu. Artista i-a transmis un mesaj emoționant surorii mai mari de ziua ei
Giuly și Robert de la "Casa Iubirii" s-au despărțit. Anunțul fostei concurente: "Această decizie a fost luată!"
Giuly și Robert de la "Casa Iubirii" s-au despărțit. Anunțul fostei concurente: "Această decizie a fost luată!"
Oana Roman dă de pământ cu vedetele care au fost la Balul Bridgertone. A criticat ținutele de epocă: „Toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare”
Oana Roman dă de pământ cu vedetele care au fost la Balul Bridgertone. A criticat ținutele de epocă: „Toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare”
Observator News
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Libertatea pentru Femei
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimentul nr. 1 care provoacă inflamație în corp. Îl consumi zilnic fără să știi
Alimentul nr. 1 care provoacă inflamație în corp. Îl consumi zilnic fără să știi
5 deficiențe nutritive care provoacă ceață mentală și demență
5 deficiențe nutritive care provoacă ceață mentală și demență
Noroc pe bandă rulantă pentru 3 zodii. Finalul lunii februarie le aduce schimbări și vești excelente
Noroc pe bandă rulantă pentru 3 zodii. Finalul lunii februarie le aduce schimbări și vești excelente
Consumul acestei băuturi crește predispoziția spre cancer oral
Consumul acestei băuturi crește predispoziția spre cancer oral
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton