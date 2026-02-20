Patru zodii care termină luna februarie în lacrimi. Ghinionul le urmărește la fiecare pas!

Finalul lunii februarie vine cu o încărcătură astrală intensă, marcată de tensiuni între planete rapide și influențe care pun presiune pe emoții, comunicare și stabilitate. Tranzitele dintre Marte și Saturn aduc blocaje și frustrări, în timp ce Luna aflată în fază descrescătoare scoate la suprafață trăiri adânci, uneori greu de gestionat.

În acest context, patru zodii resimt cel mai puternic vibrațiile acestei perioade și pot ajunge să încheie luna cu lacrimi, oboseală sau sentimentul că lucrurile nu se așază așa cum și-ar dori.

Marte, planeta acțiunii, formează aspecte tensionate cu Saturn, planeta limitărilor, ceea ce creează o atmosferă de stagnare și eforturi care par să nu dea roade. Mercur traversează o perioadă instabilă, generând confuzii, neînțelegeri și dificultăți în comunicare. În același timp, Luna influențează puternic semnele sensibile, amplificând emoțiile și reacțiile impulsive. Toate aceste energii combinate creează un final de lună intens, în special pentru zodiile deja vulnerabile la schimbările astrale.

Gemeni

Pentru Gemeni, finalul de lună este un adevărat test al răbdării. Fiind guvernați de Mercur, orice instabilitate a acestei planete îi afectează direct. Gemenii pot simți că mintea lor este un carusel care nu se oprește, iar gândurile se amestecă într-un ritm greu de controlat. Comunicarea devine dificilă, iar neînțelegerile apar chiar și în situații banale.

În plan personal, pot apărea conflicte cu persoane apropiate. O frază interpretată greșit sau o discuție întreruptă poate escalada rapid. Gemenii, de obicei joviali și flexibili, devin acum sensibili și reactivi. Se pot simți neînțeleși, iar acest lucru îi afectează profund, chiar dacă nu o arată imediat.

La locul de muncă, presiunea mentală este intensă. Gemenii pot avea impresia că nu reușesc să se concentreze, că sarcinile se adună și că timpul nu le ajunge. Marte și Saturn creează blocaje care îi fac să simtă că aleargă în gol. Orice critică, oricât de mică, poate declanșa frustrare sau chiar lacrimi.

Pe plan interior, Gemenii trec printr-o perioadă de introspecție forțată. Își pun întrebări despre direcția în care merg, despre relațiile lor și despre modul în care comunică. Finalul de lună îi poate găsi epuizați mental și emoțional, dar și conștienți că această perioadă îi obligă să își reevalueze prioritățile.

Fecioară

Pentru Fecioară, finalul de lună este dominat de stres profesional și de sentimentul că lucrurile scapă de sub control. Marte și Saturn creează întârzieri, blocaje și situații care necesită efort suplimentar. Fecioarele, perfecționiste din fire, pot simți că nimic nu iese așa cum ar trebui, iar acest lucru le consumă enorm. Orice greșeală minoră poate fi percepută ca un eșec major.

În plan emoțional, Fecioarele tind să își reprime trăirile, dar acum acest lucru devine dificil. Presiunea acumulată poate izbucni sub forma unor momente de vulnerabilitate, lacrimi sau anxietate. Se simt obosite, suprasolicitate și uneori neînțelese de cei din jur. Nevoia lor de ordine și claritate se lovește de haosul astral al acestei perioade.

Relațiile pot deveni un teren sensibil. Fecioarele pot interpreta greșit cuvinte sau gesturi, mai ales din cauza instabilității lui Mercur. Comunicarea devine dificilă, iar conflictele pot apărea din nimic. Fecioarele au tendința de a analiza totul în exces, ceea ce le poate amplifica suferința.

Pe plan interior, finalul de lună le obligă să se confrunte cu propriile limite. Fecioarele realizează că nu pot controla totul și că uneori trebuie să lase lucrurile să curgă. Lacrimile lor nu sunt un semn de slăbiciune, ci o reacție firească la presiunea intensă pe care au purtat-o prea mult timp.

Săgetător

Săgetătorul, obișnuit să privească viața cu optimism, simte acum că energia îi este tăiată brusc. Finalul de lună aduce dezamăgiri, amânări și situații care îi scot din ritm. Planurile la care țineau pot întâmpina obstacole, iar promisiunile făcute de alții pot fi încălcate. Pentru un semn care trăiește din entuziasm, acest lucru este devastator.

În relații, pot apărea tensiuni sau discuții sensibile. Săgetătorii pot simți că nu sunt înțeleși sau că partenerul nu le oferă libertatea și sprijinul de care au nevoie. Mercur creează confuzii, iar cuvintele pot fi interpretate greșit. O discuție banală se poate transforma într-un conflict emoțional puternic.

Pe plan profesional, Săgetătorii pot simți că sunt blocați. Proiecte care păreau promițătoare se mișcă greu, iar colaborările pot deveni tensionate. Marte și Saturn le taie elanul, iar acest lucru îi poate face să se simtă neputincioși. Pentru un semn obișnuit să acționeze rapid, această stagnare este frustrantă.

În interiorul lor, Săgetătorii trec printr-o perioadă de introspecție forțată. Își pun întrebări despre direcția în care merg și despre oamenii pe care îi au alături. Lacrimile lor vin dintr-un amestec de dezamăgire și dorință de schimbare. Finalul de lună îi poate găsi mai sensibili decât oricând.

Capricorn

Pentru Capricorn, finalul de lună este o perioadă de acumulare a responsabilităților și a tensiunilor interioare. Deși sunt cunoscuți pentru rezistența lor, tranzitele actuale îi pun la încercare. Saturn, planeta care îi guvernează, formează aspecte dure cu Marte, ceea ce creează senzația că fiecare pas înainte este urmat de doi pași înapoi. Capricornul simte că duce o povară prea grea.

În plan profesional, pot apărea întârzieri, schimbări de strategie sau sarcini suplimentare. Capricornul, perfecționist și ambițios, poate simți că nu reușește să atingă standardele pe care și le impune. Această presiune constantă îl poate epuiza emoțional, chiar dacă nu recunoaște acest lucru în fața celorlalți.

În relații, Capricornul poate deveni distant sau iritabil. Nevoia lui de control și stabilitate se lovește de instabilitatea astrală, iar acest lucru poate genera conflicte sau momente de neînțelegere. O vorbă spusă la nervi sau o lipsă de atenție din partea partenerului poate declanșa tristețe sau frustrare.

