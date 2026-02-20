Oana Roman dă de pământ cu vedetele care au fost la Balul Bridgertone. A criticat ținutele de epocă: „Toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare”

Netflix a organizat Balul Mascat Bridgertone, un eveniment monden la care au participat aproape toate vedetele și influencerii din România. Oana Roman a comentat aparițiile vedetelor, care s-au îmbrăcat tematic, criticându-le.

Oana Roman, reacție dură la adresa participanților la Balul Bridgertone

Balul Mascat organizat de Netflix în onoarea serialului Bridgertone, un adevărat fenomen. Evenimentul a avut loc pe 19 februarie la Palatul Parlamentului din București, iar vedetele au purtat ținute de epocă spectaculoase.

Peste 850 de invitați au așteptat în sala de bal actorii serialului fenomen. Influenceri și vedete s-au inspirat din epoca Regenței și au venit cu ținute de epocă fabuloase.

Citește și: Vedetele au strălucit la Balul Bridgerton din București. Lidia Buble și Adelina Pestrițu au atras toate privirile cu ținutele lor



Printre vedete s-au numărat sportivi precum David Popovici și Leonard Doroftei, cântăreți precum Sore, Speak, Feli, Mira, Elena Gheorghe, Lidia Buble, dar și actori celebri, printre care Victoria Răileanu, Alexandru Ion sau Daniel Nuță.

Nici influencerii n-au lipsit de la marele eveniment. Toți au încercat să se îmbrace cât mai bine și să respecte dress-code-ul.

Oana Roman a vorbit despre eveniment. Deși nu a participat, vedeta a analizat ținutele celor prezenți și le-a criticat.

Citește și: Oana Roman, criticată în mediul online după ce și-a dat cu părerea pe un subiect popular: „S-au trezit niște femei să îmi scrie. M-au prins cu greșeala”

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a scris Oana Roman, despre evenimentul momentului.

Surpriză de proporții la Bal

Toți cei prezenți au fost martorii unei scene cu adevărat îmbucurătoare. Un fan a fost invitat pe scenă, unde și-a cerut iubita în căsătorie. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și felicitări de către invitați, iar totul a fost desprins din basme.

La Balul Bridgertone s-a putut intra doar pe bază de invitație. Aceste invitații au fost trimise vedetelor și influencerilor, însă și persoanele obișnuite au avut ocazia de a câștiga bilete la Bal.

Citește și: Când apare sezonul 4 din „Bridgerton”. Netflix a făcut anunțul oficial

Sezonul 4 al serialul Bridgertone urmează să fie lansat de Netflix în două părți. Primele episoadele au apărut pe 29 ianuarie 2026, iar episoadele următoare au premiera pe 26 februarie.

Noul sezon este produs de Shondaland, compania fondată de Sonda Rhimes și este coordonat de Tess Brownwell.

Urmărește-ne pe Google News