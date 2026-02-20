Imagini nemaivăzute cu Theo Rose și sora ei. Raluca Diaconu. Artista i-a transmis un mesaj emoționant surorii mai mari de ziua ei

Theo Rose își sărbătorește sora mai mare, pe Raluca Diaconu. Artista i-a transmis un mesaj emoționant și a postat câteva fotografii nemaivăzute cu ea și sora ei mai mare. Cele două sunt foarte apropiate, iar Theo Rose a găsit mereu un exemplu în Raluca. Și datorită ei, artista a ajuns să fie cine este în ziua de azi.

Theo Rose, urare emoționantă pentru sora ei, Raluca Diaconu

Theo Rose i-a călcat pe urme surorii sale mai mari. Raluca Diaconu este și ea cântăreață și nu doar o dată a urcat pe scenă alături de sora ei mai mică. Cele două au o relație foarte apropiată și se înțeleg foarte bine. Theo Rose a repetat în mai multe rânduri că sora ei a fost un model pentru ea întotdeauna.

Raluca Diaconu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar sora ei mai mică a postat câteva fotografii, însoțite de o urare frumoasă.

„Sora mea – reperul meu, dincolo de maturitate. Am învățat de la ea că bunătatea nu e doar un dar, ci o muncă tainică, zilnică. E să continui să te aduni de pe jos când simți că te-ai dezamăgit pe tine. Și mai e să continui să lupți cu relele tale chiar și atunci când pare că ai toate motivele să le lași să iasă. Am mai văzut la ea, că de învățat încă n-am reușit, acceptarea de sine, de viață și chiar și de moarte și am înțeles că atunci se simte Dumnezeu cel mai aproape…când te lași sufletește în voia Lui”, și-a început Theo mesajul.

„Știm cât de rari sunt acești oameni”

Artista și-a continuat mesajul și a mărturisit că Raluca a fost cea care a învățat-o să facă diferența între bine și rău.

„Sora mea e cea care, în copilărie, îmi spunea și când eram bună, și când nu, probabil că să mă învețe să diferențiez cele două instanțe. În ultima vreme îmi spune numai că sunt bună, poate pentru că vede cât de ușor mă grăbesc să mă judec dincolo de limitele blândeții.

Este și cea care-mi spune când am ceva între dinți. Și știm toți cât de rari sunt oamenii care ar face asta pentru noi. Sper că alegerile tale să te împlinească, să simți toată iubirea oamenilor pe care i-ai ajutat să crească și să te bucuri de rezultatele muncii tale, printre care și eu. La mulți ani!“, a mai scris artista, pe Instagram.

