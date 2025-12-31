Drama neștiută din familia lui Theo Rose: „S-a otrăvit”

Theo Rose a dezvăluit o dramă neștiută din familia ei. Artista a povestit despre o rudă care și-a pus capăt zilelor prin otrăvire. Artista a împărtășit o experiență paranormală legată de această tragedie și reacția surprinzătoare a mamei sale.

Drama neștiută din familia lui Theo Rose

Theo Rose a împărtășit o tragedie personală pe rețelele sociale. Artista a dezvăluit că o rudă de-a sa, mai exact sora bunicii sale, s-a sinucis. O experiență paranormală a determinat-o pe Theo să facă public acest detaliu intim despre familia ei.

Theo Rose a povestit că a fost contactată de o persoană care a sărbătorit Crăciunul alături de familia ei, în comuna Izvoarele, județul Prahova, și care se întâlnește cu un medium. Această persoană i-a transmis că ruda ei decedată încearcă să comunice un mesaj din lumea de dincolo.

„Vreau să vă povestesc, că am stat în telefon. Mă sună cineva apropiat care a fost la noi acasă de sărbători. Și îmi zice, «Teo, cineva din familia ta a murit cumva prin sinucidere?». Și eu zic că nu chiar din familia mea, dar chiar da, o soră de-a bunicii mele s-a otrăvit”, a spus Theo Rose, potrivit WOWbiz.ro.

Potrivit artistei, sora bunicii ei ar fi avut o cerință specială. Aceasta i-ar fi transmis mediumului că are nevoie de rugăciuni pentru iertarea păcatelor. „Îmi zice «eu lucrez cu un medium și mi-a spus că m-am întors de la voi, de la Izvoare, cu niște morți de-ai voștri după mine, printre care această persoană care a murit prin sinucidere și care caută să vă rugați pentru iertarea păcatelor ei, că are nevoie». Zic, ok, foarte frumos, o să mă rog și mai puternic de acum încolo”, a mai povestit solista.

Theo a împărtășit această informație cu mama sa, iar reacția acesteia a amuzat-o peste măsură. „Zic, măi, mama, uite, m-a sunat și mi-a zis că a plecat cu câțiva dintre morții noștri la București, să ne rugăm pentru ei. Mama zice: «Da? Iete o să o sun să-i mulțumesc că i-a luat de pe capul meu»”, a povestit artista.

Această relatare, deși bazată pe o întâmplare tragică, a fost povestită cu umorul caracteristic al cântăreței.

Foto: Instagram

