Replica PRO TV, după zvonurile că Theo Rose pleacă de la Vocea României: „Echipa de producție e în plin proces de casting”

Theo Rose i-a pus pe jar pe fanii emisiunii Vocea României, la finalul sezonului din 2025. Ea a postat un mesaj din care a lăsat să se înțeleagă că drumul ei în emisiune a ajuns la final și că va părăsi trustul. Acum, PRO TV vine cu lămuriri despre noul sezon Vocea României și dezvălui dacă artista mai are sau nu loc în juriu.

PRO TV lămurește misterul, după mesajul lui Theo Rose de la finalul anului trecut

Când Vocea României 2025 s-a încheiat, Theo Rose a postat un mesaj pe internet în urma căruia oamenii au înțeles că nu va mai juriza și în următorul sezon.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni.

Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… Un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate.

Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a scris artista.

Libertatea a cerut un punct de vedere de la PRO TV, privind continuarea contractului dintre artistă și postul Tv. PRO TV a spus că nu poate răspunde speculațiilor și că atunci când va avea noutăți, le va comunica.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, a fost răspunsul oficial al PRO TV pentru Libertatea.

Ce a spus Theo Rose

Cântăreața a precizat că nu a fost dată afară de la PRO TV și că este în continuare la Vocea României, iar oamenii au înțeles greșit mesajul postat de ea.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a spus artista.

