Vedetele au strălucit la Balul Bridgerton din București. Lidia Buble și Adelina Pestrițu au atras toate privirile cu ținutele lor

Pe 19 februarie, sălile grandioase ale Palatului Parlamentului din București au prins viață cu glamour și mister, odată cu desfășurarea Balului Mascat Bridgerton, o seară de neuitat dedicată celebrului serial Netflix. Peste 850 de distinși invitați s-au reunit în decorul somptuos al sălii de bal, în așteptarea sosirii starurilor serialului. Seara a atins punctul culminant când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) au pășit pe scenă, stârnind instantaneu ropote de aplauze în întreaga încăpere.

Vedete la Balul Bridgerton din București

Fanii și celebritățile au purtat ținute spectaculoase, inspirate de epoca Regenței, și au transformat sala de bal în universul viu al îndrăgitului serial Netflix. Printre măștile de la bal, au fost recunoscute și câteva fețe familiare, inclusiv personalități celebre din cinematografia românească precum Daniel Nuță, Victoria Răileanu și Alexandru Ion, dar și artiști populari precum Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry și Lidia Buble.

Campionii David Popovici și Leonard Doroftei au fost, de asemenea, prezenți, adăugând eleganță și strălucire evenimentului.

Invitații au fost transportați în lumea inspirată de universul Bridgerton, dansând sub candelabre sclipitoare, bucurându-se de decorul imersiv și sărbătorind lansarea sezonului al patrulea. Seara a fost o combinație strălucitoare de eleganță, muzică și farmecul inconfundabil al serialului – o experiență care va rămâne vie mult după ultimul dans.

Dragostea și romantismul au domnit la Balul Mascat Bridgerton, când, spre încântarea tuturor celor prezenți, un fan a fost invitat în mod neașteptat pe scenă pentru a-și cere iubita în căsătorie. Momentul magic, încununat de felicitările pline de emoție din partea actorilor, a adus o poveste de basm la realitate – direct din universul Bridgerton.

Citește și: Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Citește și: Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. „Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!” Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României

Despre „Bridgerton”, sezonul 4

Produs de Shondaland și Jess Brownell, serialul BRIDGERTON revine cu un al patrulea sezon feeric. Boemul Benedict Bridgerton (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu, refuză să se așeze la casa lui, în ciuda rugăminților mamei sale, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Dar, la balul mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o misterioasă domniță în argintiu, care poartă mască.

Cu ajutorul reticent al surorii sale Eloise (Claudia Jessie), Benedict iese în societate pentru a descoperi identitatea tinerei. În realitate, însă, cea care l-a captivat nu face parte din înalta societate, ea este o servitoare descurcăreață pe nume Sophie Baek (Yerin Ha), care lucrează pentru formidabila stăpână a casei, Araminta Gun (Katie Leung).

Citește și: Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Citește și: Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: „Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!”

Când soarta îi aduce din nou împreună pe Benedict și Sophie, Benedict este sfâșiat între realitatea afecțiunii sale pentru această servitoare fascinantă și năluca Domniței în argintiu, neștiind că sunt una și aceeași persoană. Oare inabilitatea lui Benedict de a vedea că aceste femei sunt una și aceeași persoană va distruge scânteia de netăgăduit dintre el și Sophie? Poate iubirea să învingă, chiar și atunci când societatea respinge relațiile romantice între doi oameni din clase sociale diferite?

Conduita lui Benedict are ca surse de inspirație căsătoriile fraților săi, inclusiv a Francescăi (Hannah Dodd) cu John Stirling (Victor Alli) și a lui Colin (Luke Newton) cu Penelope (Nicola Coughlan), care se confruntă cu noi provocări în calitate de cronicară de bârfe, acum cunoscută publicului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Balul Mascat Bridgerton

Sursă foto: Netflix

Urmărește-ne pe Google News