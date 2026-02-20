Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Eric Dane, actor cunoscut pentru rolurile sale emblematice din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă curajoasă cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), o boală devastatoare.

Familia lui Eric Dane a confirmat că actorul a murit pe 19 februarie 2026, fiind înconjurat de prieteni apropiați, soția sa devotată și cele două fiice, Billie și Georgia, care au fost centrul universului său.

Eric Dane a devenit cunoscut publicului larg prin rolul său ca Dr. Mark Sloan, alias „McSteamy”, în serialul de succes „Anatomia lui Grey”. Carisma sa și interpretarea personajului sexy și complex l-au transformat într-un simbol al cinematografiei moderne.

„Am simțit că am o obligație artistică să nu mă feresc de partea senzuală a personajului”, a declarat el pentru Glamour în 2019.

Pe lângă „Anatomia lui Grey”, Eric Dane a strălucit în serialul „Euphoria”, unde a interpretat un personaj complex, Cal Jacobs.

„Este o provocare, dar și o eliberare să-l joc pe Cal”, a spus într-un interviu pentru Men’s Health în 2022.

„Acest personaj trăiește la limita a ceea ce este moral și legal acceptabil”, a completat atunci actorul.

Cine a fot Eric Dane

Născut în 1972 în San Francisco, Eric Dane a avut o copilărie marcată de pierderea tatălui său la doar 7 ani.

„Până când am devenit părinte, nu am realizat cât de devastatoare a fost pierderea pentru mine”, mărturisea el pentru Gulf Times în 2014. Drumul său spre actorie a început accidental, atunci când, ca jucător de polo pe apă în liceu, a fost convins să joace în piesa „All My Sons”.

„M-am îndrăgostit de actorie instantaneu”, spunea el.

După liceu, Eric Dane s-a mutat la Los Angeles cu doar „40 de dolari în buzunar”, conform unui interviu acordat People în 2014. A început cu apariții în seriale populare precum „Saved by the Bell” și „Charmed”, înainte de a obține rolul care i-a schimbat viața în „Anatomia lui Grey”.

Lupta cu provocările personale

Viața lui Eric Dane nu a fost lipsită de dificultăți. În 2009, o înregistrare video controversată a făcut valuri în presă, iar în 2011, actorul a intrat în reabilitare din cauza dependenței de analgezice.

„Am făcut greșeli. Regret doar că persoana pe care o iubesc cel mai mult, Rebecca, a fost implicată în asta”, a spus el pentru People în 2014.

Cu toate acestea, mai târziu, în 2019, a clarificat: „Nu regret acea experiență. Este parte din viața mea și sunt împăcat cu ea”.

Eric Dane s-a căsătorit în 2004 cu actrița Rebecca Gayheart, cu care are două fiice, Billie și Georgia. Deși Gayheart a depus actele pentru divorț în 2018, în martie 2025 a cerut anularea acestuia, semn că familia lor a rămas unită în ciuda încercărilor vieții.

După ce a fost diagnosticat cu ALS în aprilie 2025, Eric Dane s-a transformat într-un avocat al cauzei, militând pentru conștientizare și cercetare.

„A fost determinat să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu această luptă”, a declarat familia sa în comunicatul oficial.

Sursă foto: Profimedia

