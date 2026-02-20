  MENIU  
Home > Vedete > Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 20.02.2026, 08:39

Eric Dane, actor cunoscut pentru rolurile sale emblematice din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă curajoasă cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), o boală devastatoare.

Eric Dane a murit la 53 de ani

Familia lui Eric Dane a confirmat că actorul a murit pe 19 februarie 2026, fiind înconjurat de prieteni apropiați, soția sa devotată și cele două fiice, Billie și Georgia, care au fost centrul universului său.

Eric Dane a devenit cunoscut publicului larg prin rolul său ca Dr. Mark Sloan, alias „McSteamy”, în serialul de succes „Anatomia lui Grey”. Carisma sa și interpretarea personajului sexy și complex l-au transformat într-un simbol al cinematografiei moderne.

eric dane in anatomia lui greyIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

„Am simțit că am o obligație artistică să nu mă feresc de partea senzuală a personajului”, a declarat el pentru Glamour în 2019.

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

Pe lângă „Anatomia lui Grey”, Eric Dane a strălucit în serialul „Euphoria”, unde a interpretat un personaj complex, Cal Jacobs.

„Este o provocare, dar și o eliberare să-l joc pe Cal”, a spus într-un interviu pentru Men’s Health în 2022.

Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Recomandarea zilei

„Acest personaj trăiește la limita a ceea ce este moral și legal acceptabil”, a completat atunci actorul.

Citește și: Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Citește și: Regele Charles, mesaj după ce fratele său, Prințul Andrew, a fost arestat: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare”

Cine a fot Eric Dane

Născut în 1972 în San Francisco, Eric Dane a avut o copilărie marcată de pierderea tatălui său la doar 7 ani.

„Până când am devenit părinte, nu am realizat cât de devastatoare a fost pierderea pentru mine”, mărturisea el pentru Gulf Times în 2014. Drumul său spre actorie a început accidental, atunci când, ca jucător de polo pe apă în liceu, a fost convins să joace în piesa „All My Sons”.

„M-am îndrăgostit de actorie instantaneu”, spunea el.

După liceu, Eric Dane s-a mutat la Los Angeles cu doar „40 de dolari în buzunar”, conform unui interviu acordat People în 2014. A început cu apariții în seriale populare precum „Saved by the Bell” și „Charmed”, înainte de a obține rolul care i-a schimbat viața în „Anatomia lui Grey”.

Citește și: Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: „Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!”

Citește și: Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. „Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!” Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României

Lupta cu provocările personale

Viața lui Eric Dane nu a fost lipsită de dificultăți. În 2009, o înregistrare video controversată a făcut valuri în presă, iar în 2011, actorul a intrat în reabilitare din cauza dependenței de analgezice.

„Am făcut greșeli. Regret doar că persoana pe care o iubesc cel mai mult, Rebecca, a fost implicată în asta”, a spus el pentru People în 2014.

Cu toate acestea, mai târziu, în 2019, a clarificat: „Nu regret acea experiență. Este parte din viața mea și sunt împăcat cu ea”.

Eric Dane s-a căsătorit în 2004 cu actrița Rebecca Gayheart, cu care are două fiice, Billie și Georgia. Deși Gayheart a depus actele pentru divorț în 2018, în martie 2025 a cerut anularea acestuia, semn că familia lor a rămas unită în ciuda încercărilor vieții.

După ce a fost diagnosticat cu ALS în aprilie 2025, Eric Dane s-a transformat într-un avocat al cauzei, militând pentru conștientizare și cercetare.

„A fost determinat să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu această luptă”, a declarat familia sa în comunicatul oficial.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Ce a pățit Andreea Raicu din cauza depresiei. „Am trăit într-o viață care părea perfectă din exterior, dar în interior mă simțeam goală”
Fanatik
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
GSP.ro
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Citește și...
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru discursul de la Consiliul de Pace: Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: "Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
S-a aflat! Unde se filmează Asia Express 2026. Fanii vor fi încântați de alegerea producătorilor de la Antena 1
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
Iulia Vântur a trecut prin clipe dificile alături de familia partenerului ei, Salman Khan. Tatăl actorului, Salim Khan, a ajuns la spital
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. "Tensiuni și agitație!"
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. "Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!" Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Fuego, dezvăluiri din culise despre relație dintre el și Irina Loghin: „De 25 de ani”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”
Observator News
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
Libertatea pentru Femei
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Celebrul actor s-a stins la 53 de ani, după o luptă cruntă cu o boală incurabilă. Dezvăluirile care au emoționat milioane de fani
Celebrul actor s-a stins la 53 de ani, după o luptă cruntă cu o boală incurabilă. Dezvăluirile care au emoționat milioane de fani
O legătură tăcută între pierderea auzului, demență și depresie
O legătură tăcută între pierderea auzului, demență și depresie
Prințul William rupe tăcerea despre lupta sa emoțională și sănătatea mintală: „Învață să te iubești”. Mesaj pentru bărbații care suferă în tăcere
Prințul William rupe tăcerea despre lupta sa emoțională și sănătatea mintală: „Învață să te iubești”. Mesaj pentru bărbații care suferă în tăcere
Adio injecții zilnice? Implantul inteligent care ar putea revoluționa tratamentul diabetului și controla automat glicemia
Adio injecții zilnice? Implantul inteligent care ar putea revoluționa tratamentul diabetului și controla automat glicemia
TV Mania
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri. Vezi imaginile spectaculoase!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Actrița din Baywatch, diagnosticată cu cancer de sân. Declarațiile sfâșietoare: Nu am cum să mă vindec...
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton