Interpreta de muzică populară Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani: „Cu durere în suflet vă anunț că mama mea a trecut în neființă”

Interpreta de muzică populară Mihaela Cojocaru a murit la vârsta de 53 de ani. Cunoscută pentru devotamentul față de tradițiile rurale, artista s-a stins din viață mult prea repede, lăsând un gol imens în sufletele persoanelor care au cunoscut-o și apreciat-o de-a lungul timpului. Anunțul trist despre decesul cântăreței a fost făcut public de către fiica ei, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Folclorul oltenesc este mai sărac acum, după ce interpreta de muzică populată Mihaela Cojocaru s-a stins fin viață la vârsta de doar 53 de ani. Vestea trecerii sale în neființă a fost confirmată de familie, mai exact de fiica ei, care a scris un mesaj simplu pe rețelele de socializare. Artista a lăsat în urmă o carieră clădită pe respectul pentru tradiții și numeroase mesaje de regret din partea fanilor.

Interpreta de muzică populară Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani

O veste tristă a lovit comunitatea iubitorilor de folclor din România! Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Ea a lăsat un gol imens în sufletele celor care i-au ascultat cântecele de-a lungul timpului.

Vestea tristă a fost confirmată chiar de fata artistei. Printr-o postare pe rețelele de socializare, însoțită de o imagine simbolică de doliu, fiica cântăreței a transmis un mesaj simplu.

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea, Mihaela Cojocaru, a trecut în neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a scris fiica artistei pe Facebook.

Cine a fost Mihaela Cojocaru

Născută în anul 1973, interpreta de muzică populară Mihaela Cojocaru a reprezentat cu mândrie zona Olteniei. De-a lungul anilor, ea s-a dedicat păstrării obiceiurilor vechi, alegându-și piesele cu mare atenție pentru a reflecta viața de la țară și frumusețea locurilor natale.

Cântecele sale erau pline de emoție și vorbeau adesea despre copilărie și momentele simple, dar frumoase, ale existenței. Printre piesele ei cunoscute se numără următoarele: „Viață, ce frumoasă ești”; „Mă vorbesc dușmancele”; „Vin acasă, nu mai e muma” (album lansat în 2020); „Spun dușmanii că iubesc”.

Artista a fost o prezență constantă la festivaluri și sărbători locale, unde reușea să adune mulțimi de oameni dornici să îi audă vocea. Publicul o iubea pentru seriozitatea cu care își făcea meseria și pentru felul cald în care interacționa cu spectatorii.

Fanii ei sunt în stare de șoc acum, după ce s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.

Sursa foto: Facebook

