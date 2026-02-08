Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Mihai Bendeac ne-a oferit detalii exclusive din culisele celui mai nou film al său, „Băieți de oraș: Golden Boyz”, din 6 februarie în cinematografe. Actorul ne-a spus care i s-a părut cea mai mare provocare în realizarea acestui film, dar și cu ce stare își dorește ca oamenii să plece de la vizionarea acestuia. Totodată, actorul ne-a spus că vrea ca anul acesta să acorde mai multă atenție vieții personale, dar și ce părere are despre intervențiile estetice.

Mihai Bendeac, dezvăluiri din culisele filmului „Băieți de oraș”

Cu ce stare ai vrea să plece oamenii de la filmul „Băieți de oraș”?

Aș vrea să plece cu senzația că în ei există cineva care în momentul ăla se află într-o cabană undeva la munte, afară este vijelie, dar ei stau acolo înăuntru și este cald, și este bine, și se aude șemineul, și ei sunt zâmbitori și au senzația ca s-au desprins de orice altceva.

Care film a fost mai greu de realizat? „Căsătoria” sau „Băieți de oraș”?

„Căsătoria”, pentru că a venit la pachet cu foarte multe probleme în ceea ce privește pre-producția, fiind un film plasat într-un univers atemporal. Universul ăsta îmi era cunoscut. Acum a fost din anumite perspective mai simplu, dar tot complicat, pentru ca pregătim temeinic lucrurile și sigur că e nevoie de multă muncă.

Care film a costat mai mult?

Nu sunt producătorul filmelor, dar îți spun sigur că mai mult a costat primul film, „Căsătoria”.

Actorul vrea să acorde mai multă atenție vieții personale în 2026

Ultima oară când ne-am văzut ai zis că ți-ai propus până pe 20 decembrie 2025 să vezi dacă mai poți să relaționa cu o femeie. Ți-a ieșit acel plan?

Da, am ajuns la o concluzie. Pot relaționa, încă mai pot relaționa cu o femeie, dar nu știu dacă vreau. (râde)

Deci nu ai planuri pentru 14 februarie.

Cred că am spectacol.

Ce spectacol?

Nu-mi aduc aminte acum, dar sigur am spectacolul pe 14 februarie. (râde)

Ce ți-ai propus pentru anul 2026? Crezi în rezoluții?

Da, cred în rezoluții, pe cele profesionale întotdeauna mi le respect, pe cele personale mai niciodată nu le respect. Mi-aș dori totuși ca anul ăsta să le respect pentru că este vorba despre viața mea personală și despre timpul acordat familiei și prietenilor și activităților care nu sunt activități profesionale.

Citește și: Mihai Bendeac a primit interdicție pe o aplicație celebră de întâlniri: „Dar ce am făcut, băi nene?”

Ce părere are despre intervențiile estetice

Mama ta a văzut filmul?

Nu, n-a văzut filmul. Mama o să-l vadă în seara asta. Sper să se bucure, sper să-i placă. Astea sunt singurele mele emoții în momentul ăsta, apropo de mama, de tata. Am văzut în principiu cum este receptat filmul de către public, dar da, în ceea ce-i privește, e o emoție.

Și care ți s-a părut cea mai mare provocare în realizarea acestui film?

Să trec peste teama că noi nu mai arătăm așa cum arătam acum șapte ani de zile, dar am mai zis, atâta timp cât există botox. Doamne-ajută!

Deci ești un susținător al intervențiilor estetice?

Cred că fiecare trebuie să se bucure de știință și tehnologie. La noi a fost necesar. Mă rog, la o parte dintre noi, că Drăgulin n-a vrut să-și facă și se vede în film. (râde) Dar eu, Anca, Lorena, ne-am preocupat și de această treabă.

Trailer „Băieți de oraș: Golden Boyz”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News