A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu imperiul ciocolatei

Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella, a murit la 87 de ani. Fostă președintă de onoare a grupului Ferrero, aceasta lasă în urmă o moștenire impresionantă și un imperiu al dulciurilor.

Maria Franca Ferrero a murit la 87 de ani

Maria Franca Ferrero, o figură emblematică a imperiului ciocolatei și văduva celebrului Michele Ferrero, fondatorul brandului Nutella, a părăsit această lume la vârsta de 87 de ani. Povestea sa de viață este una a dedicării, a dragostei și a filantropiei, iar moștenirea sa continuă să inspire o lume întreagă.

Maria Franca a fost omagiată în decembrie 2025, când Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Ferrero International a numit-o Președinte de Onoare pe viață, în semn de recunoștință pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea grupului Ferrero.

Cine a fost Maria Franca Ferrero

Născută pe 21 ianuarie 1939, în Savigliano, Maria Franca a crescut în regiunea Langhe și a fost o femeie cu o educație solidă și o determinare remarcabilă. După absolvirea liceului, a urmat cursurile școlii de interpreți din Milano.

În 1961, s-a alăturat echipei Ferrero din Alba, unde a lucrat ca traducătoare și interpretă. A fost începutul unei povești de viață și de carieră ce avea să se împletească cu cel mai dulce succes italian: Nutella. Un an mai târziu, Maria Franca și Michele Ferrero s-au căsătorit, formând un parteneriat care avea să schimbe pentru totdeauna industria dulciurilor.

Michele Ferrero, creatorul „Supercreme”, precursorul faimoasei Nutella, a fost fiul lui Pietro Ferrero, fondatorul companiei care astăzi este sinonimă cu produse precum Kinder, Tic Tac și Ferrero Rocher. Împreună, Maria Franca și Michele au crescut doi fii: Pietro, născut în 1963, și Giovanni, născut în 1964. În prezent, Giovanni este președintele grupului Ferrero, continuând tradiția familiei.

Tragedia care i-a marcat viața

Din păcate, viața Mariei Franca nu a fost lipsită de tragedii. În 2011, fiul ei Pietro a murit subit în Africa de Sud, iar în 2015, soțul său, Michele, a decedat.

În ciuda durerii, Maria Franca și-a continuat viața cu demnitate, implicându-se în activități filantropice. Acestea i-au adus recunoaștere internațională, inclusiv premiul Fundației Naționale Italo-Americane din SUA și, în 2024, titlul de Cavalier în grad de Mare Cruce al Ordinului de Merit al Republicii Italiene.

După mai bine de 27 de ani petrecuți ca director și președinte al companiei Ferrero, Maria Franca a fost considerată un pilon al succesului global al acestui brand, alături de soțul său.

Grupul Ferrero rămâne acum în mâinile fiului său, Giovanni, a celor două nurori, Paola și Luisa, și a celor cinci nepoți.

