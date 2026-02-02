Un bărbat din Brăila a murit după ce a consumat brânză achiziționată din comerț. Inițial, acesta a crezut că are gripă, însă simptomele lui s-au agravat, iar întreaga stare s-a degradat rapid și a murit. Ulterior, autoritățile au descoperit ce s-a întâmplat, de fapt.
Un brăilean a murit după ce a mâncat brânză de la magazin
Tragedie în Brăila, unde un bărbat a murit după ce s-a îmbolnăvit de listerioză, în urma consumului de brânză din comerț. Conform rudelor, acesta ar fi consumat brânză cumpărată de la un magazin local.
El s-a îmbolnăvit de la o bacterie periculoasă prezentă în alimentele contaminate. Inițial, simptomele au fost confundate cu gripa, dar analizele medicale au confirmat boala.
Bărbatul avea 67 de ani și a murit brusc la câteva zile după ce a consumat brânză. Fiul său spune că a crezut că tatăl lui a răcit.
„La început am crezut că e doar o răceală. Am luat niște medicamente, dar au apărut frisoanele și starea de leșin, așa că am sunat la salvare”, a povestit fiul său, Ionuț Ștergărel, scrie observatornews.ro.
„Brăila a declanşat un control la magazinul indicat de direcţia de sănătate publică. Se verifică condiţiile de depozitare a produselor în magazin, temperaturile de păstrare”, a spus Costică Peltea, director al Direcției Sanitar-Veterinare Brăila.
Specialiștii spun că alimentele infectate cu listeria pot fi depistate doar de specialiști, iar bacteria este foarte rezistentă.
Ce este Listeria și listerioza
Listeria este un tip de bacterie patogenă care poate fi găsită în multe medii, inclusiv în sol, apă, canalizare, vegetație în descompunere și animale. Aceasta poate supraviețui și se poate dezvolta chiar și în condiții de refrigerare.
Ea poate prospera în condiții insalubre de producție alimentară, ducând la contaminarea alimentelor. Atunci când oamenii consumă alimente contaminate cu această bacterie, pot dezvolta o boală numită listerioză.
Simptome
Listerioza prezintă o gamă variată de simptome, care pot diferi în funcție de severitatea și forma bolii. Există două forme ale bolii: listerioza gastrointestinală neinvazivă, mai puțin severă, și listerioza invazivă, mai gravă, care apare atunci când Listeria se răspândește dincolo de intestine.
În cazul listeriozei neinvazive, mai puțin severe, pot apărea simptome ușoare precum febră, dureri musculare, greață, vărsături și diaree, care persistă adesea timp de 1–3 zile.