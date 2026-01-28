Institutul Național de Medicină Legală (INML) a stabilit cauza morții fetiței de 2 ani care a decedat în toamna anului 2025, după o vizită la stomatolog.

S-a stabilit cauza morții fetiței de 2 ani care a decedat după o vizită la stomatolog

Pe 13 noiembrie 2025, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața în timpul unei intervenții stomatologice. Micuța se afla la stomatolog pentru două carii. Intervenția a început în jurul orei 17:00, iar fetiței i s-a administrat o anestezie profundă. La doar 30 de minute după începerea procedurii, fetița a intrat în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor medicilor stomatologi și ale echipajului de ambulanță, viața ei nu a mai putut fi salvată.

INML a finalizat analizele în cazul fetiței de 2 ani care a murit în noiembrie 2025, într-o clinică stomatologică din București. Surse din INML au declarat pentru Antena 3 CNN că fetița suferea de o afecțiune gravă, de care părinții nu știau.

Din analizele efectuate de medicii legiști a reieșit că fetița avea o afecțiune hematologică care îi afecta mai multe organe, inclusiv inima și plămânii. Părinții nu știau de boala fiicei lor. Aceștia susțin că au solicitat efectuarea unor analize amănunțite înainte de procedură. Totuși, clinica ar fi insistat ca micuța să fie sedată, deși unele dintre analize erau suspecte.

Citește și: Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

Clinica stomatologică a fost închisă după tragedie

Rezultatele indică faptul că fetița nu ar fi trebuit să fie anesteziată, dată fiind afecțiunea de care suferea. Rezultatele INML au fost trimise la parchet.

În urma decesului, a fost declanșată o anchetă penală. Clinica dentară a fost închisă după incident, ancheta stabilind că nu avea toate avizele necesare pentru toate spațiile.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News