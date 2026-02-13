Secretul longevității lui Victor Rebengiuc. Cum se simte la 93 de ani și pe ce nu mai pune gura: „Am renunțat definitiv”

Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani în urmă cu doar câteva zile. El a fost sărbătorit în prezența prietenilor și colegilor de breaslă. Actorul a fost sărbătorit marți, 10 februarie, pe scena teatrului Bulandra, alături de alți mari actori, dar și prieteni. Maestrul a vorbit despre secretul longevității sale, dar și despre starea lui de sănătate.
„Să știți că, de obicei, mănânc cam de toate, mai evit prăjelile. Pot spune însă că am renunțat definitiv la zahăr, la dulciuri, pentru că mă îngrașă. Eu am și probleme de sănătate, nervul sciatic îmi face probleme, am fost și operat, așa că trebuie să am grijă de mine. Fără baston, nu am echilibru”, a spus Victor Rebengiuc pentru Click.
„Nu am reumatism, așa cum cred mulți, am, de fapt, o problemă cu nervul sciatic, nu am putut sa scap de operație. Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, care e fizioterapeut, mi-a mai alinat suferința, cu ședințele de fizioterapie, aveam dureri cumplite. Și pentru asta îi mulțumesc. Însă, nu pot ieși din casă, decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”, ne-a declarat Victor Rebengiuc, exclusiv pentru Click!
Ce face Victor Rebengiuc
Actorul a vorbit despre programul său, de când nu mai urcă pe scenă. A mărturisit că se uită la Olimpiadă, la filme, citește cărți și a renunțat să se mai uite la știri sau dezbateri politice.
„Ce să fac? Toată ziua mă uit la televizor, la Olimpiadă, îmi plac sporturile de iarnă, mai văd un film, mai citesc o carte, am ce face. Nu mă mai uit la știrile tv și nici la dezbaterile politice”, a spus marele actor.