Loredana, criticată pentru ținuta purtată la parastasul tatălui ei: „Nu era necesar să semănați cu Cruella”

Loredana Groza (55 ani) a organizat parastasul tatălui ei, Vasile Groza, care a încetat din viață pe 31 decembrie 2025. Artista a publicat în mediul online o fotografie realizată la mormântul părintelui său, însă fanii au criticat-o aspru pentru ținuta aleasă pentru acel moment.

Loredana, criticată pentru ținuta aleasă pentru parastasul tatălui ei

Loredana Groza a reușit, din nou, să fie în centrul atenției, de data aceasta printr-o apariție care a stârnit numeroase reacții în mediul online. Alegerea vestimentară a artistei pentru parastasul tatălui său a generat un val de comentarii controversate, unele critice, altele pline de susținere.

Loredana și-a făcut apariția într-o haină spectaculoasă de blană, completată de o ținută elegantă, lucru care a atras atenția internauților.

În dreptul fotografiei postate pe rețelele de socializare, utilizatorii au avut păreri contradictorii. Criticile nu au întârziat să apară, unii considerând că astfel de haine nu sunt potrivite pentru un moment de reculegere.

„Nu trebuie să poarte doliu? Măcar la pomeniri? Dumnezeu să-l odihnească!”, a comentat un utilizator, în timp ce altcineva a spus: „Nu era necesar să semănați cu Cruella, în situația asta. Nu trebuia să faceți spectacol! V-ați pierdut!”.

Cu toate acestea, au existat și susținători care au apreciat stilul său.

„O adevărată doamnă extravagantă, bravo! Dumnezeu să-l odihnească în pace pe tatăl dumneavoastră!”, a fost replica unui admirator care a privit dincolo de haine, subliniind că durerea nu se măsoară în aparențe.

Părerea stilistului Florin Burescu

Stilistul Florin Burescu, cunoscut pentru colaborările cu vedete, a sărit în apărarea artistei. Într-un interviu acordat Click, acesta a subliniat că Loredana Groza rămâne fidelă stilului său, indiferent de context.

„Loredana a dovedit că este o femeie excentrică, încă de prima apariție scenică. Are piese unicat, un pic mai diferite, și e normal, este o artistă. Doamnele care comentează aici să nu uite că și ele pleacă de acasă îmbrăcate necorespunzător, în colanți, papuci sau în trening”, a precizat stilistul.

Florin Burescu a continuat să explice că durerea nu se reflectă în alegerea vestimentară, ci în trăirea personală a fiecăruia.

„Nu a venit nimeni la cimitir ca să facă parada modei! Durerea nu stă în câte blănuri și tone de machiaj ai. Să fim un pic mai îngăduitori. Mă bucur să o văd așa pe Loredana. Nu a făcut nicio greșeală vestimentară. Nota 10, nu merită nicidecum să fie criticată, mai ales în aceste momente grele, pierderea tatălui!”, a subliniat acesta.

Sursă foto: Instagram

