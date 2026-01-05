Imagini emoționante cu Loredana Groza la cimitir, la câteva zile de la înmormântarea tatălui ei

Loredana Groza a revenit la cimitirul unde tatăl ei, Vasile Groza, în doarme somnul de veci, la câteva zile de la înmormântare. Artista a fost fotografiată în timp ce se afla în fața crucii de la mormântul părintelui ei, imaginile devenind virale în mediul online.

Loredana Groza, la mormântul tatălui ei

Vasile Groza s-a stins din viață pe 31 decembrie 2025, iar pe 2 ianuarie a fost înmormântat la Cimitirul Bellu. Acesta a fost condus pe ultimul drum de cei doi copii ai săi, dar și de nepoata lui, Elena Boncea. Acum, la câteva zile de la tristul eveniment, Loredana Groza a revenit la locul în care tatăl ei se odihnește. Aceasta a fost fotografiată mângâind crucea de la mormântul părintelui său, pe fața ei citindu-se emoția și durerea.

Vedeta a publicat imaginile realizate la mormântul plin de coroane și flori al scriitorului, iar urmăritorii ei au reacționat imediat.

În timp ce majoritatea au empatizat cu Loredana, transmițându-i condoleanțe și gândurile lor bune, au existat și persoane care au criticat-o dur pentru faptul că a făcut aceste fotografii publice, pe pagina ei de Instagram.

„Serios? Fotosesie la cimitir?, „Shooting și la cimitir. Nu mai este limită pe lumea asta”, sunt câteva din comentariile lăsate de cei care nu au văzut cu ochi buni postarea artistei.

Artista, mesaj dureros după decesul tatălui ei

Loredana și Vasile Groza au avut o relație specială, astfel că decesul scriitorului a fost o lovitură dură pentru artistă. După decesul tatălui ei, cântăreața a publicat un mesaj dureros în mediul online.

„Sunt mândră de tine, tată! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești! Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător. Ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou. Te-ai lupta cu suferința până la ultima suflare”, a scris Loredana Groza, pe Instagram.

La rândul ei, Elena Boncea, fiica Loredanei, a postat un mesaj emoționant după pierderea bunicului ei, de care a fost foarte apropiată.

„Pe data de 30 Decembrie Bunul Doamne Doamne a făcut decizia să îl ducă pe bunicul meu scump și drag pe care l-am iubit mai mult decât orice pe pământ la el în porțile paradisului… mi-e greu să scriu despre asta, dar pentru mine a însemnat întregul univers și am avut ocazia să mă bucur de el aproape 27 ani… fericirea vieții mele a plecat unde o să îi fie mai ușor și lin pentru sufletul lui plin de stele. Te iubesc, Tataie. Pentru totdeauna a ta, Lușh”, a scris Elena pe rețelele sociale la momentul respectiv.

