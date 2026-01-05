Imagini emoționante cu Loredana Groza la cimitir, la câteva zile de la înmormântarea tatălui ei

Loredana Groza a revenit la cimitirul unde tatăl ei, Vasile Groza, în doarme somnul de veci, la câteva zile de la înmormântare. Artista a fost fotografiată în timp ce se afla în fața crucii de la mormântul părintelui ei, imaginile devenind virale în mediul online.
Vasile Groza s-a stins din viață pe 31 decembrie 2025, iar pe 2 ianuarie a fost înmormântat la Cimitirul Bellu. Acesta a fost condus pe ultimul drum de cei doi copii ai săi, dar și de nepoata lui, Elena Boncea. Acum, la câteva zile de la tristul eveniment, Loredana Groza a revenit la locul în care tatăl ei se odihnește. Aceasta a fost fotografiată mângâind crucea de la mormântul părintelui său, pe fața ei citindu-se emoția și durerea.
Vedeta a publicat imaginile realizate la mormântul plin de coroane și flori al scriitorului, iar urmăritorii ei au reacționat imediat.
În timp ce majoritatea au empatizat cu Loredana, transmițându-i condoleanțe și gândurile lor bune, au existat și persoane care au criticat-o dur pentru faptul că a făcut aceste fotografii publice, pe pagina ei de Instagram.
Loredana și Vasile Groza au avut o relație specială, astfel că decesul scriitorului a fost o lovitură dură pentru artistă. După decesul tatălui ei, cântăreața a publicat un mesaj dureros în mediul online.
„Sunt mândră de tine, tată! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești! Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător. Ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou. Te-ai lupta cu suferința până la ultima suflare”, a scris Loredana Groza, pe Instagram.
La rândul ei, Elena Boncea, fiica Loredanei, a postat un mesaj emoționant după pierderea bunicului ei, de care a fost foarte apropiată.
„Pe data de 30 Decembrie Bunul Doamne Doamne a făcut decizia să îl ducă pe bunicul meu scump și drag pe care l-am iubit mai mult decât orice pe pământ la el în porțile paradisului… mi-e greu să scriu despre asta, dar pentru mine a însemnat întregul univers și am avut ocazia să mă bucur de el aproape 27 ani… fericirea vieții mele a plecat unde o să îi fie mai ușor și lin pentru sufletul lui plin de stele. Te iubesc, Tataie. Pentru totdeauna a ta, Lușh”, a scris Elena pe rețelele sociale la momentul respectiv.
