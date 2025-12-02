Loredana Groza, apariție spectaculoasă la gala PRO TV „Tu ești România”. A interpretat „Bună seara, iubite”, iar vedetele trustului au cântat alături de ea

Loredana Groza a făcut senzația la gala Pro TV „Tu ești România”. Vedeta a interpretat piesa „Bună seara, iubite”, iar vedetele trustului i s-au alăturat, cântând la unison celebrul șlagăr. Iată cum s-a îmbrăcat vedeta și ce reacții a avut publicul.

PRO TV a sărbătorit 1 decembrie în mare stil

PRO TV a organizat, pe 1 decembrie, gala „Tu ești România!”, un eveniment la care au participat o mulțime de vedete ale trustului și nu numai.

Gala a marcat împlinirea a 30 de ani de la înființarea postului PRO TV, un moment extrem de important pentru televiziunea din România.

Citește și: Anastasia Soare și Loredana au cântat împreună: „Mă las de sprâncene”. Momentul a devenit viral

Evenimentul a fost prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu și a avut ca scop recunoașterea publică a persoanelor neștiute care, prin acțiunile lor, ilustrează valori precum responsabilitatea, integritatea și implicarea civică.

CEO-ul PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, a subliniat că trofeele „Tu ești România!” reprezintă un gest de apreciere față de cei care produc schimbări reale în societate.

Printre invitați s-au numărat nume mari precum: Adela Popescu, Adrian Văncică, Alex Dima, Amalia Enache, Cabral, Carmen Tănase, Cătălin Măruță, Cătălin Scărlătescu, Cristian Leonte, Elvira Deatcu, Florin Dumitrescu, Horia Brenciu, Irina Rimes, Loredana, Mihaela Rădulescu, Mihai Bobonete, Paula Herlo, Pavel Bartoș, Smiley, Sorin Bontea și Tudor Chirilă.

Citește și: Mihaela Rădulescu și Loredana Groza, imagini rare împreună. Cum au fost surprinse cele două vedete

Programul a inclus și momente artistice susținute de Andra, Carmen Tănase, Elvira Deatcu, Horia Brenciu, Irina Rimes, Loredana și Smiley. La eveniment au participat peste 100 de personalități publice, invitate să susțină inițiativele celor premiați.

Loredana, show total la gala PRO TV

Printre cele mai spectaculoase apariții a fost cea a Loredanei Groza, care a făcut senzație pe scenă.

Vedeta a apărut într-o ținut spectaculoasă, o rochie nude, plină de pietre strălucitoare, la care a accesorizat câteva bijuterii la fel de strălucitoare. Cântreața a avut o rochie care i-a lăsat un picior dezgolit, ca să mențină ținuta sexy, în stilul său caracteristic.

Totodată, vedeta a cântat la un microfon încrustat cu pietricele sclipicioase.

Vocea Loredanei i-a impresionat pe invitați, care au filmat întregul moment și au cântat la unison piesa „Bună seara, iubite”.

Urmărește-ne pe Google News