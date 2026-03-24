Secretul Loredanei pentru o formă fizică de invidiat, la 55 de ani: „Țin această dietă și mă simt foarte bine! Sfătuiesc pe toată lumea să încerce!”

Loredana Groza (55 de ani) continuă să surprindă publicul nu doar prin voce și spectacole, ci și prin forma fizică impecabilă pe care o menține de ani de zile.

Într-un interviu sincer, artista a vorbit deschis despre stilul ei de viață, despre alimentația vegană și despre micile plăceri care îi fac viața mai dulce.

De ce a ales Loredana dieta vegană

Artista a explicat că secretul energiei sale debordante este alimentația bazată pe plante. Deși nu se consideră strictă, Loredana spune că evită complet carnea și lactatele.

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine”, a declarat artista, pentru viva.ro.

Ea este convinsă că acest stil de viață are beneficii vizibile asupra sănătății. „Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice”, a explicat Loredana, încurajând publicul să încerce măcar pentru o perioadă scurtă: „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența.”

Artista nu are vicii alimentare, dar recunoaște o slăbiciune

Întrebată dacă are momente în care cedează tentațiilor culinare, Loredana a mărturisit că nu este genul de persoană care mănâncă impulsiv sau noaptea.

„Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. În orice caz, nu stau la frigider”, a spus artista.

Totuși, recunoaște că are o mică plăcere vinovată, mai ales în sezonul cald. „Vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană”, a adăugat ea, râzând.

Deși mulți se întreabă cum reușește să arate la fel ca în adolescență, Loredana spune că nu există trucuri miraculoase, ci doar disciplină, echilibru și un stil de viață care o face să se simtă bine în pielea ei. Alimentația vegană, odihna și activitatea fizică sunt pilonii pe care artista își construiește energia și vitalitatea.

Loredana, adepta unei rutine de beauty minimaliste

Loredana a vorbit deschis despre rutina ei de beauty și a surprins prin sinceritate: artista nu urmează ritualuri complicate și nu investește timp în tratamente elaborate. Ea a explicat că programul încărcat și orele puține de somn o obligă să rămână la o rutină minimală.

Artista a spus că preferă să fie „cât mai basic”, deoarece ajunge adesea acasă foarte târziu și extrem de obosită. Ritualul ei zilnic se rezumă la duș, aplicarea unei creme hidratante, un scurt masaj facial și demachiere temeinică. Loredana a recunoscut că nu folosește măști sau tratamente sofisticate și că nici măcar nu mai are timp să meargă la tratamente faciale, pe care le consideră „un lux”.

În ceea ce privește îngrijirea unghiilor, artista a mărturisit că își face adesea manichiura singură, pentru a nu pierde timp la salon: „Chiar și manichiura, de multe ori, mi-o fac singură… a durat foarte puțin, cam un sfert de oră.”

Foto – Facebook

