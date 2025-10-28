Andrei Ștefănescu este în doliu. Tatăl artistului s-a stins din viață: „I-am promis…”

Tatăl lui Andrei Ștefănescu s-a stins din viață, iar îndrăgitul prezentator trece prin cele mai dureroase momente. Cei doi erau foarte apropiați și își petreceau cât de mult timp puteau împreună, profitând din plin de fiecare clipă.
Fostul membru al trupei Alb Negru a anunțat, luni seară, pe rețelele sociale, că tatăl său a murit. Mesajul emoționant a fost însoțit de o fotografie în care Andrei apare alături de părintele său, la un meci de fotbal. Bărbatul era un fan al echipei Rapid București, astfel că fiul lui îl ducea deseori să urmărească îndeaproape meciurile.
Mai mult, Andrei Ștefănescu a mărturisit în mesajul său că îi promisese tatălui lui că îl va mai duce la un meci, dar nu a mai avut ocazia.
„Astăzi m-am despărțit de tatăl meu drag. I-am promis că vom mai vedea un meci împreună… Sunt sigur că de acolo de sus este lângă mine și Ayan… Dumnezeu să te odihnească, eroul meu”, a scris prezentatorul tv pe Instagram.