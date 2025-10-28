Andrei Ștefănescu este în doliu. Tatăl artistului s-a stins din viață: „I-am promis…”

Andrei Ștefănescu trece prin momente dificile, după ce tatăl său a încetat din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de artist, pe rețelele sociale, unde a postat un mesaj emoționant.

Tatăl lui Andrei Ștefănescu a murit

Tatăl lui Andrei Ștefănescu s-a stins din viață, iar îndrăgitul prezentator trece prin cele mai dureroase momente. Cei doi erau foarte apropiați și își petreceau cât de mult timp puteau împreună, profitând din plin de fiecare clipă.

Fostul membru al trupei Alb Negru a anunțat, luni seară, pe rețelele sociale, că tatăl său a murit. Mesajul emoționant a fost însoțit de o fotografie în care Andrei apare alături de părintele său, la un meci de fotbal. Bărbatul era un fan al echipei Rapid București, astfel că fiul lui îl ducea deseori să urmărească îndeaproape meciurile.

Mai mult, Andrei Ștefănescu a mărturisit în mesajul său că îi promisese tatălui lui că îl va mai duce la un meci, dar nu a mai avut ocazia.

„Astăzi m-am despărțit de tatăl meu drag. I-am promis că vom mai vedea un meci împreună… Sunt sigur că de acolo de sus este lângă mine și Ayan… Dumnezeu să te odihnească, eroul meu”, a scris prezentatorul tv pe Instagram.

Citește și: De ce nu i-a propus Liviu Vârciu lui Andrei Ștefănescu să joace în vreun film produs de el, deși sunt cei mai buni prieteni

Citește și: Andrei Ștefănescu, copleșit de problema de sănătate cu care se luptă: „Am dureri foarte mari”

Prezentatorul, eclipsat de tatăl său la „Splash! Vedete la apă”

În anul 2015, Andrei Ștefănescu participa la emisiunea „Splash! Vedete la apă”. Atunci, tatăl artistului a vrut să își ajute fiul și a sărit și el, dar nu de la 3 metri, ci de la 10.

Pe atunci în vârstă de 64 de ani, bărbatul mărturisea că se simte ca un adevărat pește în apă, în bazinul show-ului de la Antena 1.

În seara emisiunii, acesta i-a făcut o surpriză fiului său şi a sărit de la zece metri. A făcut tot ce a putut ca să îi dea o doză de curaj lui Andrei Ștefănescu.

Citește și: Oana Roman, mărturisiri emoționante despre suferința din copilărie. Ce a spus despre sora ei, Catinca: „Ea avea voie să facă orice”

Citește și: Cum a apărut îmbrăcată Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Vedeta a venit cu fiica ei și a purtat o ținută nonconformistă

Însă fiul său nu a fost la fel de curajos și a ales să sară de la trei metri, fiind eclipsat de tatăl lui.

Acum, după anunțul decesului părintelui său, prezentatorul a primit zeci de mii se mesaje de condoleanțe, printre care unul de la fostul lui coleg de trupă.

„Bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A fost un om minunat”, a scris Kamara.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrei Ștefănescu și tatăl acestuia

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News