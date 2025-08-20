De ce nu i-a propus Liviu Vârciu lui Andrei Ștefănescu să joace în vreun film produs de el, deși sunt cei mai buni prieteni

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au o relație foarte apropiată de prietenie, însă prezentatorul Tv nu a jucat în niciun film de-al bunului său amic. El a explicat de ce nu s-a întâmplat până acum acest lucru, mai ales că relația dintre cei doi este una foarte bună și au lucrat împreună la multe proiecte de televiziune.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, prieteni buni și în viața reală

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu fac un duo de mare succes pe micile ecrane și în viața reală sunt buni prieteni. Cei doi au lucrat împreună la proiectul Poftiți pe la noi și s-au înțeles foarte bine, însă ambii au și proiecte separate: Andrei prezintă emisiuni la Antena Stars, iar Liviu Vârciu a intrat și pe o altă latură: cinematografia, fiind ocupate cu filmele pe care le-a lansat.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au făcut dezvăluiri despre relația pe care o au și proiectele la care lucrează.

„Andrei Ștefănescu a devenit în timp unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Este singurul om cu care nu m-am certat nici măcar o dată. Îl iubesc și îl voi iubi toată viața mea”, a spus Liviu Vârciu pentru Libertatea.

Și Andrei Ștefănescu a vorbit despre relația lui cu Liviu Vârciu, spunând că se vizitează des și chiar se intersectează la școala copiilor și pe la evenimente.

„Mă înțeleg foarte bine cu Liviu Vârciu! «Poftiți pe la noi» este o emisiune reală, e reality show, doar că acolo ne mai și jucăm. În viața personală, eu și Liviu Vârciu ne vedem des. Vine la mine, merg și eu la el, ne mai intersectăm la școala copiilor, prezentăm evenimente împreună… Suntem des împreună!”, a spus și Andrei Ștefănescu.

De ce nu a jucat Andrei Ștefănescu într-un film făcut de Liviu Vârciu

Andrei Ștefănescu a vorbit despre faptul că nu a jucat până acum în niciun film făcut de Liviu Vârciu. El a spus că a fost invitat de către prietenul lui să apară în producții, însă i s-a părut că nu e momentul.

„Liviu Vârciu m-a invitat în toate filmele lui, dar am zis că nu e momentul meu. Nu mă atrage atât de tare ideea de a juca în filme. Poate și pentru că i-am văzut deja cam pe toți în toate rolurile posibile și imposibile, și parcă simt o reținere. Sunt convins că, dacă aș juca, aș face treabă bună. Eu și Liviu avem o chimie naturală, replicile dintre noi, puse într-un film, ar fi deliciul publicului.

Sincer, nu am simțit nevoia să mă implic în proiecte de film. Am fost solicitat și de alți producători, nu doar de Liviu Vârciu. Dar timpul meu e extrem de limitat. O filmare presupune să lipsesc câteva zile de acasă, iar eu am emisiune zilnică și alte proiecte în București. Așa că momentan, nu! Dar… cine știe, poate în viitor”, a afirmat Andrei Ștefănescu pentru sursa citată.

