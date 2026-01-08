Margherita de la Clejani rămâne fără permis și cu cazierul pătat. Cererea de reabilitare i-a fost respinsă, iar despăgubirile RCA de 29.000 lei sunt analizate de instanță. Sentința civilă urmează să fie dată în curând.

Margherita de la Clejani a cerut reabilitarea cazierului

Margherita de la Clejani se confruntă cu o serie de obstacole juridice care continuă să-i afecteze viața. Recent, încercarea ei de a obține reabilitarea cazierului a fost respinsă de instanță, lăsându-i o pată greu de șters pe parcursul său profesional și personal.

„Respinge ca prematură cererea de constatare a reabilitării de drept formulată de petenta MANOLE MYRIAM-MARGARETA. Obligă petenta la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare”, a decis instanța la început de 2026.

Potrivit Spynews, decizia nu a fost contestată până în prezent.

Margherita, al cărei nume real este Myriam-Margareta Manole, a fost condamnată definitiv pentru un accident produs în luna mai 2020, în timp ce conducea sub influența drogurilor. Deși a evitat o pedeapsă cu închisoarea, instanța a aplicat o amendă penală de 40.000 de lei și i-a interzis dreptul de a conduce vehicule timp de trei ani.

„Condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii”, au decis judecătorii la momentul respectiv.

Citește și: Motivul pentru care Margherita de la Clejani a renunțat la scenă. Cine a înlocuit-o. Viorica de la Clejani: „Ca să urci la mine pe scenă, trebuie să fii bun”

Citește și: Antonia, primele imagini în costum de baie după infecția gravă suferită din cauza injecțiilor cu Aquafilling în fese

Fiica Clejanilor mai așteaptă o decizie

În plus, Margherita mai așteaptă o decizie în dosarul civil deschis de firma de asigurări RCA, care solicită recuperarea daunelor în valoare de aproximativ 29.000 de lei. Aceste probleme juridice au devenit o povară pentru artista care, odinioară, era o prezență frecventă în lumina reflectoarelor.

Problemele legale par să fie o constantă în familia Clejanilor. Fratele Margheritei, Fulgy, este implicat într-un proces după ce a fost surprins conducând sub influența THC.

Citește și: Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Citește și: Cătălin Cazacu intervine în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi. „Cineva trebuie să facă asta!” Ce spune despre fosta logodnică

„Persoana în cauză fost pozitivă la THC și s-a sustras cercetării penale, neprezentându-se la audieri”, a declarat procurorul desemnat să analizeze cazul lui Fulgy.

Fulgy, pe numele real Dan Constantin Fulgeraș Manole, a fost condamnat anterior la doi ani de închisoare cu suspendare pentru tâlhărie, după ce a agresat un jurnalist pe stradă și i-a luat telefonul mobil. În plus, el urmează să afle dacă va fi internat cu forța într-un centru de dezintoxicare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Margherita de la Clejani

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News