Cătălin Cazacu intervine în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi. „Cineva trebuie să facă asta!” Ce spune despre fosta logodnică

Cătălin Cazacu a intervenit în scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi, schimbând complet direcția discuției din „Dan Capatos Show”. În timp ce Bodi a reacționat dur la declarațiile asistentei TV despre bani și statut, fostul logodnic al Ramonei a venit cu o perspectivă mult mai nuanțată.
Cazacu a mutat atenția de la reproșuri la modul în care presiunea publică, succesul și imaginea construită în lumina reflectoarelor pot influența comportamentul unei persoane, oferind o abordare surprinzător de echilibrată într-un scandal dominat de tensiuni.
Intervenția lui Cătălin Cazacu în scandalul Olaru – Bodi
Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au avut o relație intens mediatizată, marcată de momente frumoase, dar și de tensiuni specifice expunerii publice. Cei doi au fost împreună aproximativ doi ani și au ajuns chiar la un pas de căsătorie, după ce Cazacu i-a cerut mâna. Relația lor, adesea prezentată ca una pasională, cu multă afecțiune, dar și cu provocări generate de programul încărcat, diferențele de temperament și presiunea mediatică, s-a încheiat în 2023.
Invitat telefonic în emisiune, Cătălin Cazacu a fost întrebat direct dacă Ramona era aceeași persoană și în perioada în care formau un cuplu. Răspunsul lui a surprins prin sinceritate și nuanță.
În timp ce Alex Bodi a intrat în direct pentru a critica dur declarațiile Ramonei, susținând că asistenta TV transmite un mesaj greșit femeilor și bărbaților „obișnuiți”, Cazacu nu s-a arătat surprins de reacția acestuia: „Dacă vrei să fiu sincer până la capăt, o să spun că nu. Cineva trebuie să facă chestia asta.”
În schimb, Bodi a insistat că nu judecă, ci se apără, și că discuția trebuie purtată la nivelul prezentului, nu al trecutului.
„Nu mai vorbește Alex Bodi din 2010 sau 2008 care stătea în Spania și în Germania, îți vorbește Alex din 2025. Dacă tu vrei să te respecte lumea cine ești tu în 2025, atunci trebuie să vorbești din același punct de vedere, să fim la același nivel financiar, social, pe bussiness, intelectual cu mine din 2025. Nu mai eram eu atunci. Tu dacă vrei să nu te judece lumea pentru cine erai în 2010, nu încerca tu să mă judeci în 2025 pentru cine eram eu atunci” – a explicat Bodi.
Un mesaj de echilibru într-o dispută tot mai aprinsă
În ciuda tensiunilor și a criticilor din spațiul public, Cazacu a ales să transmită un mesaj de echilibru și empatie. Fostul logodnic al Ramonei a evitat atacurile și a preferat să vorbească despre esența ei ca om.
Declarația lui a contrastat puternic cu tonul dur al lui Alex Bodi, oferind o perspectivă diferită asupra asistentei TV și a felului în care presiunea mediatică poate influența comportamentul unei persoane publice.
„Eu cred că acolo undeva în interiorul ei este un om bun. Cine știe ce te face în decursul timpului să pui straturi. Eu vreau să cred, și în continuare cred, că este un om bun” – a mai spus Cătălin Cazacu.
De unde a pornit scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru
Scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a izbucnit după ce asistenta TV a făcut declarații controversate despre bani, statut și așteptările ei într-o relație. Mesajele ei au fost percepute ca fiind jignitoare la adresa bărbaților „obișnuiți”, sugerând că un partener trebuie să aibă un anumit nivel financiar și social pentru a fi potrivit pentru ea.
Alex Bodi a reacționat public, considerând că afirmațiile Ramonei transmit un exemplu greșit femeilor și bărbaților care nu se încadrează în standardele ei. El a spus că, din poziția de persoană publică, Ramona ar trebui să fie mai responsabilă în modul în care vorbește despre relații și despre oameni.
