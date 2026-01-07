Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru escaladează. Afaceristul o atacă din nou pe asistenta tv: „Ce exemplu ești tu că ești anti oameni normali?”

Scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru continuă să fie în centrul atenției, iar recent a căpătat noi valențe în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”. Totul a început când Ramona, asistenta de la emisiunea „Neatza”, a declarat într-un interviu că preferă parteneri care îi pot oferi un anumit standard financiar. Declarațiile ei au stârnit valuri de reacții, fiind considerate de unii o poziție sinceră, iar de alții, o critică directă la adresa bărbaților din alte clase sociale. Printre cei mai vocali critici ai Ramonei se numără Alex Bodi, care nu a ezitat să răspundă ferm.

Alex Bodi, nou atac la adresa Ramonei Olaru

Invitat în studioul emisiunii moderate de Dan Capatos, Alex Bodi a ținut să-și exprime punctul de vedere cu privire la afirmațiile Ramonei, pe care le consideră jignitoare.

„Ea că este o persoană publică, influencer, ce exemplu ești tu că ești anti oameni normali? Adică oamenii normali nu mai au dreptul să aibă relații? Trebuie să fie doar bogați?”, a declarat afaceristul în emisiunea lui Capatos de la Cancan.

Pentru Alex Bodi, problema nu este doar de natură personală, ci una de imagine publică. Acesta consideră că Ramona, fiind o figură cunoscută, are o responsabilitate față de cei care o urmăresc. În plus, el a subliniat că astfel de declarații contribuie la crearea unor bariere inutile între oameni bazate pe situația financiară, ceea ce poate avea un impact negativ asupra percepțiilor sociale.

Citește și: Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. „Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis…” Ce i-a transmis asistentei TV

Citește și: Fane Văncică îl susține pe Alex Bodi în scandalul cu Ramona Olaru: „Are dreptate. A jignit în masă, oameni buni. Nu am auzit ca nimeni să vorbească prost de acest om”

Ce acuzații îi aduce afaceristul asistentei de la „Neatza”

Pe parcursul emisiunii, Alex Bodi nu s-a limitat doar la critici, ci a adus și acuzații mai personale la adresa Ramonei.

„Am o grămadă de cunoștințe care mi-au trimis probe, dovezi că ei îi este rușine să își filmeze familia sau pe unde stă”, a declarat el, referindu-se la trecutul asistentei TV.

De asemenea, Bodi a lăsat să se înțeleagă că știe detalii despre viața personală a acesteia, dar că a preferat până acum să nu le facă publice.

Citește și: Ramona Olaru, prima reacție după ce Alex Bodi a jignit-o: „O să ne ocupăm legal”

Citește și: Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat

„Vrei să îți zic niște sponsori pe care i-a avut în România și o să râdă toată lumea!”, a continuat el, subliniind că ar putea dezvălui și alte informații compromițătoare dacă situația o va impune.

În același timp, Alex Bodi a declarat că nu poate rămâne indiferent atunci când cineva «face de rușine» bărbații care nu se încadrează în anumite standarde.

„Nu îmi permite caracterul meu să las o domnișoară să ne facă proști pe toți bărbații în masă. Eu sunt foarte sufletist și înțelegător, dar când mă calcă cineva pe coadă, sunt cel mai rău om”, a mai zis omul de afaceri.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alex Bodi și Ramona Olaru

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News