Alex Bodi, acuze noi, dure, la adresa Ramonei Olaru. „Ai venit tu de acolo, de la țară…” Ce spune despre părinții ei

Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a escaladat rapid în mediul online, după ce afaceristul a publicat o serie de mesaje extrem de dure la adresa asistentei de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Bodi a readus în discuție aspecte din trecutul Ramonei și a făcut afirmații jignitoare, în timp ce vedeta a reacționat ferm și a anunțat că va acționa pe cale legală.

Totul a pornit de la declarațiile Ramonei despre relațiile ei, făcute într-un podcast, care au stârnit reacții puternice.

Alex Bodi, atac dur la adresa Ramonei Olaru

Afaceristul a publicat pe rețelele de socializare o serie de mesaje în care a vorbit urât despre Ramona Olaru și a insinuat că ar cunoaște detalii compromițătoare despre trecutul ei. Într-unul dintre mesajele sale, Bodi a spus: „Ai plâns 20 de ani după un inel pe la podcasturi și, după aia, ai scos numai în evidență că tu nu mai vrei săraci, că țineți sărăcii pentru voi. Le ziceai tu la femei. Adică femeile care stau cu săraci sunt proaste. Tu acum ai zis numai cu bogătanii.”

El a continuat cu remarci despre viața personală a Ramonei, afirmând: „De când ai plecat de la Mihai Eminescu la chimie, acolo la liceu, ai fost ce ai fost, ai ajuns de la agronomie pe la facultate și ai rupt facultatea la propriu și la figurat. Erai regina clubului. Stăteai mai mult prin băi și prin parcări. Așa? Ai ajuns după aia la bingo? N-am nicio treabă cu fata asta, mi-era indiferentă, chiar n-aveam nimic contra ei. Dar nu suport că vezi tu… Ai venit tu de acolo, de la țară, unde ți-e și rușine cu părinții tăi, că nu vrei să-i arăți în poze și astea, că mi-au mai zis o grămadă de lume, dar nu-s chiar așa rău.”

Într-un alt mesaj, tonul a devenit și mai agresiv: „Păi eu pe tine te închiriez, îți fac contract pe 10 ani și te pun să stai în cap și în mâini, și când plouă. Ai înțeles? Tu cu mine n-ai cum să vorbești de bani sau de orice altceva, niciodată în viața ta. Pentru că nu ai cum. Iar din alte puncte de vedere, la fel: și inteligent, și golănește, și legal, și cum vrei tu, nu ai cum. Trebuie să-ți accepți și tu soarta, dacă ești vedetă pe sticlă la emisiunea ‘Transition’. Tu ești o fracțiune. Tu ești o fracțiune de emisiune dimineața, cu băieții a doi, iar emisiunea ta e noaptea, cu alții.

Că vrei să faci tu pe cale legală să mă vezi după tine la București. De ce să mă faci la București? Ce să vreți? Ce? Nu suporți că ți-a zis cineva? Ești vreo prințesă? Ai vreun sânge regal? Am mințit cu ceva?”

Afaceristul a lăsat de înțeles că ar ști lucruri pe care Ramona nu le-ar vrea publice, fără a oferi însă detalii concrete.

Reacția Ramonei Olaru după acuzele lui Alex Bodi

După valul de acuzații, Ramona Olaru a reacționat printr-un mesaj ferm pe Instagram, în care a anunțat că va lua măsuri legale împotriva lui Alex Bodi. Vedeta a spus: „Abia m-am trezit. Am primit știrea asta de la un milion de prieteni. Ce? Poftim? Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal.”

Ramona a subliniat că nu îl cunoaște personal pe Bodi și că declarațiile lui sunt complet nejustificate. „Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit!”

Vedeta a adăugat că nu dorește să intre în conflicte publice, dar că situația a depășit orice limită: „Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Dar deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne așa.”

De unde a pornit scandalul dintre cei doi

Tensiunile au izbucnit după ce Ramona Olaru a vorbit într-un podcast despre relațiile ei și despre faptul că nu își mai dorește parteneri „săraci material sau mental”. Declarația a stârnit reacții puternice în mediul online, iar Alex Bodi a fost unul dintre cei care au criticat-o public.

Într-un mesaj anterior, el a scris: „‘Divele’ astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow… dar na… sunt că le-au ‘cocoțat’ unii… și le place mocangeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele.”

