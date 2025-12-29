Ramona Olaru, prima reacție după ce Alex Bodi a jignit-o: „O să ne ocupăm legal”

Ramona Olaru a spus că va acționa legal după ce Alex Bodi a atacat-o.

Ramona Olaru spune că va acționa legal după ce Alex Bodi atacat-o

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi a pornit de la o serie de declarații pe care prezentatoarea de la Antena 1 le-a făcut într-un podcast. Ramona a spus că nu mai vrea bărbați săraci în viața ei, referindu-se atât la planul material, cât și la cel spiritual și mental. Deranjat, Alex Bodi a acuzat-o pe Ramona că este materialistă și că succesul ei se datorează unor comportamente imorale.

„Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face? «Divele» astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow.. dar na.. sunt că le-au «cocoțat» unii… și le place mocangeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele”, a spus Alex Bodi.

„Am să revin în țară și o să ne ocupăm legal”

Răspunsul Ramonei Olaru a fost ferm. Prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a spus că va acționa legal odată ce se va întoarce în țară din vacanță.

„Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Eu înțeleg că poate cauți vreo atenție sau cine știe ce, dar nici nu mă interesează acest aspect. Nici nu discut. Sunt în vacanță, nici nu vreau să-mi schimb mood-ul (dispoziția – n.red.), dar cred că trebuie să recurgem pe alte căi aici, legale. (…)

Mi se pare absolut ireal ca o persoană să facă astfel de declarații despre mine, o persoană care nici nu mă cunoaște. Și chiar dacă m-ar cunoaște, ce-ți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? (…) Am să revin în țară și o să ne ocupăm legal, cu siguranță. Nu ai cum să ai tu poziția pe care o ai ca bărbat și să te apuci să vorbești despre niște femei și să declari astfel de lucruri (…) E o greșeală enormă”, a spus Ramona Olaru pe Instagram, potrivit Spynews.ro.

Alex Bodi a lansat acuzații noi

După declarația Ramonei, Alex Bodi a lansat un nou atac. Bărbatul susține că prezentatoarea TV ar fi fost amanta unui bărbat căsătorit din Timișoara.

„Să zică domnișoara când mergea pe post de amantă cu domnul căsătorit de la Timișoara (ca să nu dau nume)… și dânsul era cu familia. Tot cu o prietenă era și atunci. La St Moritz cum a plătit vacanța? Pe bretzel? Stai să vezi fatale când îi dau eu cu probe și dovezi, că prea suferă de ea! Atunci se strigă Bingo… ca pe vremuri”, a scris Alex Bodi în mediul online, potrivit Cancan.ro.

„Cu bani ia orice prost, era ușor…o să aduc eu amintiri de la Agronomie”, a mai spus Alex Bodi, potrivit Stiripesurse.ro.

Amintim că Alex Bodi se află sub control judiciar fiind acuzat de act sexual cu un minor, în formă continuată, într-un proces ce urmează a fi reluat de la zero, potrivit Gândul.ro. Tot el este acuzat de proxenetism și a recunoscut că și-a bătut fosta iubită.

