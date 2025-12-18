Ramona Olaru, întâlnire cu bărbatul de pe TikTok cu care a flirtat. Tânărul a venit cu un buchet imens de flori

Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul de pe TikTok cu care a flirtat ceva vreme. Bărbatul a vrut să fie remarcat de vedetă, așa că a făcut tot ce i-a stat în putință să se facă observat. A reușit și i-a atras atenția Ramonei, iar acum cei doi s-au întâlnit în viața reală.

Ramona Olaru, întâlnire cu un fan

Asistenta la Neatza cu Răzvan și Dani s-a întâlnit cu un admirator de pe TikTok cu care schimbase câteva replici pe rețeaua de socializare.

Rareș a devenit viral pe TikTok cu mai multe postări în care îi cânta Ramonei și spunea că vrea să o cunoască. Ea i-a răspuns la câteva videoclipuri și a flirtat cu el, iar acum s-au și întâlnit pentru prima oară.

Rareș este un tânăr remarcabil de pe TikTok. Înalt, frumușel și cu un trup de model, băiatul a stârnit curiozitatea și aprecierea femeilor.

El și-a îndeplinit dorința de a o vedea în realitate pe Ramona Olaru, iar momentul a fost unul special. Rareș a venit cu un buchet de flori imens și s-a purtat ca un adevărat gentleman.

Cei doi au făcut și un videoclip pentru comunitatea de pe TikTok. Ramona Olaru zâmbește în timp ce primește florile și face o piruetă.

Fanii au reacționat imediat și au apreciat că Rareș s-a ținut de cuvânt, admirându-i determinarea. Mai mult, oamenii au fost de părere că cei doi se potrivesc de minune.

Ramona Olaru este singură

Vedeta de 36 de ani este singură de patru ani și nu se grăbește să intre în vreo relație. Ea spune că se simt foarte bine singură și dacă apare cineva care să se potrivească cu toate cerințele ei, atunci ușa este deschisă.

„Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars.

Vedeta a fost căsătorită în trecut, iar ultima relație mediatizată a fost cu Cătălin Cazacu, cu care a fost și logodită. Cei doi au decis să pună punct relației, iar bărbatul i-a cerut înapoi inelul de logodnă, gest pe care Ramona l-a catalogat drept „grosolan” și de prost gust.

