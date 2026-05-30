Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt renunță la numele tatălui său

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Maddox Jolie-Pitt (24 ani), fiul cel mare al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a renunțat oficial la numele de familie Pitt, motivând decizia ca fiind una personală. Acesta este al doilea copil care face o astfel de schimbare legală, după Shiloh.

Maddox renunță la numele lui Brad Pitt

Maddox Jolie-Pitt, fiul cel mare al celebrului cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt, a luat o decizie care marchează o ruptură profundă în relația cu tatăl său.

La vârsta de 24 de ani, tânărul a solicitat oficial eliminarea numelui „Pitt” din identitatea sa legală, devenind Maddox Chivan Jolie.

Potrivit Daily Mail, acesta a invocat motive personale pentru schimbare, iar decizia sa subliniază distanțarea tot mai mare față de tatăl său. Mai mult, Maddox și-a făcut publică această hotărâre încă din februarie, când a apărut în genericul filmului mamei sale, „Couture”, sub numele Maddox Jolie.

Decizia acestuia vine pe fondul unei relații tensionate între Brad Pitt și copiii săi. Schimbarea numelui său este doar cel mai recent episod dintr-o serie de evenimente, care au culminat cu despărțirea tumultuoasă dintre Pitt și Jolie.

În 2016, un incident petrecut la bordul unui avion privat a declanșat un lung șir de acuzații. Angelina Jolie a susținut că actorul a avut un comportament agresiv, atât față de ea, cât și față de copiii lor, inclusiv de Maddox, care avea la acea vreme doar 15 ani. În procesul intentat de actriță, aceasta a afirmat că Brad Pitt „a agresat-o fizic și verbal” și l-ar fi lovit pe Maddox, acuzații pe care actorul le-a negat constant.

Citește și: Jorge, dezvăluiri despre relația cu Iulia Pârlea. Prezentatoarea PRO TV și cântărețul se cunosc de mulți ani

Citește și: Bianca Drăgușanu, pregătită pentru a treia rinoplastie. „Mi-a luat cartilajul din urechi și mi-a făcut un nas mai mare!”

Brad Pitt și relația cu copiii săi

Relația dintre Brad Pitt, acum în vârstă de 62 de ani, și copiii săi pare să fi suferit răniri ireparabile. Maddox nu este singurul care a ales să se distanțeze.

În 2025, Shiloh, sora lui în vârstă de 20 de ani, a făcut și ea o schimbare legală, renunțând la numele Pitt.

Alte surori, Zahara, de 21 de ani, și Vivienne, de 17 ani, au urmat exemplul, renunțând la numele tatălui lor în mod informal. Familia îi mai include și pe Pax, de 22 de ani, și Knox, geamănul lui Vivienne, în vârstă de 17 ani.

Citește și: Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Partenera antrenorului, Corina Caciuc, cere despăgubiri materiale într-un alt proces

Citește și: Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. „Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte…”

Despărțirea dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a fost oficializată în 2019, deși relația lor se deteriorase cu ani înainte. La momentul respectiv, actrița a cerut custodia exclusivă a copiilor, aducând în discuție incidentele din trecut. Cu toate acestea, Pitt a negat acuzațiile de abuz și a continuat să mențină legătura cu unii dintre copiii săi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News