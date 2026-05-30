  MENIU  
Home > Vedete > Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt renunță la numele tatălui său

Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt renunță la numele tatălui său

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Maddox Jolie-Pitt (24 ani), fiul cel mare al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a renunțat oficial la numele de familie Pitt, motivând decizia ca fiind una personală. Acesta este al doilea copil care face o astfel de schimbare legală, după Shiloh.

Maddox renunță la numele lui Brad Pitt

Maddox Jolie-Pitt, fiul cel mare al celebrului cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt, a luat o decizie care marchează o ruptură profundă în relația cu tatăl său.

La vârsta de 24 de ani, tânărul a solicitat oficial eliminarea numelui „Pitt” din identitatea sa legală, devenind Maddox Chivan Jolie.

NY: Celebrity Sightings In New York City - September 29, 2024IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Potrivit Daily Mail, acesta a invocat motive personale pentru schimbare, iar decizia sa subliniază distanțarea tot mai mare față de tatăl său. Mai mult, Maddox și-a făcut publică această hotărâre încă din februarie, când a apărut în genericul filmului mamei sale, „Couture”, sub numele Maddox Jolie.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Decizia acestuia vine pe fondul unei relații tensionate între Brad Pitt și copiii săi. Schimbarea numelui său este doar cel mai recent episod dintr-o serie de evenimente, care au culminat cu despărțirea tumultuoasă dintre Pitt și Jolie.

În 2016, un incident petrecut la bordul unui avion privat a declanșat un lung șir de acuzații. Angelina Jolie a susținut că actorul a avut un comportament agresiv, atât față de ea, cât și față de copiii lor, inclusiv de Maddox, care avea la acea vreme doar 15 ani. În procesul intentat de actriță, aceasta a afirmat că Brad Pitt „a agresat-o fizic și verbal” și l-ar fi lovit pe Maddox, acuzații pe care actorul le-a negat constant.

„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Recomandarea zilei

Citește și: Jorge, dezvăluiri despre relația cu Iulia Pârlea. Prezentatoarea PRO TV și cântărețul se cunosc de mulți ani

Citește și: Bianca Drăgușanu, pregătită pentru a treia rinoplastie. „Mi-a luat cartilajul din urechi și mi-a făcut un nas mai mare!”

Brad Pitt și relația cu copiii săi

Relația dintre Brad Pitt, acum în vârstă de 62 de ani, și copiii săi pare să fi suferit răniri ireparabile. Maddox nu este singurul care a ales să se distanțeze.

În 2025, Shiloh, sora lui în vârstă de 20 de ani, a făcut și ea o schimbare legală, renunțând la numele Pitt.

Alte surori, Zahara, de 21 de ani, și Vivienne, de 17 ani, au urmat exemplul, renunțând la numele tatălui lor în mod informal. Familia îi mai include și pe Pax, de 22 de ani, și Knox, geamănul lui Vivienne, în vârstă de 17 ani.

Citește și: Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Partenera antrenorului, Corina Caciuc, cere despăgubiri materiale într-un alt proces

Citește și: Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. „Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte…”

Despărțirea dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a fost oficializată în 2019, deși relația lor se deteriorase cu ani înainte. La momentul respectiv, actrița a cerut custodia exclusivă a copiilor, aducând în discuție incidentele din trecut. Cu toate acestea, Pitt a negat acuzațiile de abuz și a continuat să mențină legătura cu unii dintre copiii săi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Fanatik
Cum comentează Mihai Stoica imaginile cu bucuria la bustul gol după Dinamo – FCSB 1-2: ”Nu prea îmi place! Nu pot să mă comport ca un om de 61 de ani” Ce spune de reacția lui Tavi Popescu 
Cum comentează Mihai Stoica imaginile cu bucuria la bustul gol după Dinamo – FCSB 1-2: ”Nu prea îmi place! Nu pot să mă comport ca un om de 61 de ani” Ce spune de reacția lui Tavi Popescu 
GSP.ro
Strănepoata lui Ferenc Puskas, apariție electrizantă la finala Champions League: „Eu sunt Ane”
Strănepoata lui Ferenc Puskas, apariție electrizantă la finala Champions League: „Eu sunt Ane”
Click.ro
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Redactia.ro
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Citește și...
Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea! Dan Șucu nu i-a mai plătit de două luni
Cu câți ani mai devreme ieși la pensie dacă ai handicap? Legea explicată simplu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Serviciul militar obligatoriu. Schimbare istorică în recrutare, discutată într-o țară UE
Marina Dina, confesiuni despre viața de după divorț și provocările maternității. "Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o!" Ce regret are legat de gemenii ei
Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete: „E important să știe limitele”
Îl recunoști? E cel mai bogat actor din lume și unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Cum arată Mariana Bitang la 64 de ani. Cea mai iubită antrenoare e greu de recunoscut. A fost surprinsă la o plimbare prin Herăstrău, alături de Octavian Bellu / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Marina Dina, confesiuni despre viața de după divorț și provocările maternității. "Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o!" Ce regret are legat de gemenii ei
Marina Dina, confesiuni despre viața de după divorț și provocările maternității. "Visam să construiesc familia pe care nu am avut-o!" Ce regret are legat de gemenii ei
Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete: „E important să știe limitele”
Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cele două fete: „E important să știe limitele”
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Demisie neașteptată în televiziune! Una dintre cele mai cunoscute știriste din România a făcut anunțul-bombă! “Azi îmi iau la revedere…. ”
ULTIMA ORĂ! Demisie neașteptată în televiziune! Una dintre cele mai cunoscute știriste din România a făcut anunțul-bombă! “Azi îmi iau la revedere…. ”
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Schimbare de destin. O zodie se reinventează și primește daruri și aprecieri
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Schimbare de destin. O zodie se reinventează și primește daruri și aprecieri
Bianca Drăgușanu, pregătită pentru a treia rinoplastie. "Mi-a luat cartilajul din urechi și mi-a făcut un nas mai mare!"
Bianca Drăgușanu, pregătită pentru a treia rinoplastie. "Mi-a luat cartilajul din urechi și mi-a făcut un nas mai mare!"
Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Partenera antrenorului, Corina Caciuc, cere despăgubiri materiale într-un alt proces
Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces cu Anamaria Prodan. Partenera antrenorului, Corina Caciuc, cere despăgubiri materiale într-un alt proces
Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte..."
Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte..."
Observator News
Washington Post, despre drona rusească prăbuşită la Galaţi: Un Putin încolţit pe front va juca tot mai riscant
Washington Post, despre drona rusească prăbuşită la Galaţi: Un Putin încolţit pe front va juca tot mai riscant
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Vlad Ciurea: obiceiul banal, zilnic și gratis care te face mai inteligent, ajută memoria și reduce riscul de Alzheimer
Vlad Ciurea: obiceiul banal, zilnic și gratis care te face mai inteligent, ajută memoria și reduce riscul de Alzheimer
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimentul considerat sănătos care poate îngrășa mai mult decât slănina. Explicațiile Mihaelei Bilic
Alimentul considerat sănătos care poate îngrășa mai mult decât slănina. Explicațiile Mihaelei Bilic
Ridicarea mâinilor timp de câteva secunde pe zi poate avea efecte surprinzătoare asupra organismului
Ridicarea mâinilor timp de câteva secunde pe zi poate avea efecte surprinzătoare asupra organismului
Semnele lipsei de magneziu care pot porni de la inimă. Palpitațiile, crampele și oboseala nu trebuie puse mereu pe seama stresului
Semnele lipsei de magneziu care pot porni de la inimă. Palpitațiile, crampele și oboseala nu trebuie puse mereu pe seama stresului
La ce salariu va ajunge o asistentă medicală din 2027. Creșterea masivă a venitului de bază, conform noii grile
La ce salariu va ajunge o asistentă medicală din 2027. Creșterea masivă a venitului de bază, conform noii grile
TV Mania
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Libertatea
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton