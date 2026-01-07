Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat

Elena Udrea a revenit în Buzău după mai bine de zece ani, alegând să petreacă sărbătorile de iarnă în orașul în care a crescut, într-o atmosferă discretă, dar încărcată de emoție. Este primul final de an pe care îl trăiește în libertate după eliberarea din închisoare, iar fosta politiciană a decis să îl dedice în întregime familiei.

Alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, și de fiica lor, Eva Maria, Udrea a marcat Crăciunul și Revelionul într-un cadru intim, departe de agitația mediatică.

Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău

Pentru Elena Udrea, întoarcerea în Buzău a avut o semnificație aparte. După ani întregi în care a fost departe de orașul natal, ea a petrecut noaptea dintre ani într-un restaurant local, alături de familie, bucurându-se de mâncare, muzică și liniște. A împărtășit câteva imagini pe rețelele de socializare, însoțite de un mesaj simplu, dar puternic: „Am fost la Buzău după mai bine de zece ani. Cum s-ar zice ‘Tot acasă te întorci’”.

În imaginile publicate pe Facebook, Elena Udrea apare în Buzău alături de fiica ei, Eva Maria, surprinse în momente de apropiere și normalitate, departe de tumultul ultimilor ani. Fotografiile transmit o atmosferă caldă, familială, în care Udrea pare să își regăsească liniștea, iar prezența fiicei sale accentuează ideea de reîntoarcere la rădăcini și reconectare cu ceea ce contează cu adevărat pentru ea.

O aniversare cu reflecții: „O viață cât 10 vieți…”

În decembrie, Elena Udrea a împlinit 52 de ani, iar aniversarea a găsit-o într-o perioadă de introspecție și reconstrucție personală. Într-un mesaj amplu postat pe Facebook, ea a vorbit despre drumul parcurs, despre greșeli, alegeri și puterea de a merge mai departe.

„O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-aș face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei… Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevăratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.”

Udrea a transmis și un mesaj de recunoștință: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și pentru că mi-a dat puterea să trec prin toate încercările. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită! Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!”

Pentru Elena Udrea, finalul de an 2025 și începutul lui 2026 marchează o etapă de reîntoarcere la normalitate. După ani de tensiuni, procese și detenție, fosta politiciană pare să își concentreze energia pe familie și pe reconstrucția vieții personale.

