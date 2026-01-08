Cine este Ariana de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ea și iubitul ei, Mitzuu

Ariana și Mitzuu formează unul dintre cele nouă cupluri de la Power Couple 2026. Parteneri în viață și în carieră, cei doi au pornit cu dreptul în sezonul 3 al reality show-ului de la Antena 1, difuzat luni, marți și miercuri, de la 20:30. Descoperă în rândurile de mai jos lucruri pe care nu le știai despre Ariana și relația ei cu Mitzuu.

Cine este Ariana de la Power Couple

Ariana și Mitzuu, concurenți la Power Couple 2026, sunt mai mult decât un cuplu – sunt parteneri în viață și în carieră. Ariana are 24 și și, la fel ca iubitul ei, este creatoare de conținut online. Cei doi colaborează frecvent în proiecte de promovare alături de branduri de top, aducând un conținut fresh și autentic publicului lor. Între ei este o diferență de vârstă de un an, Ariana fiind cea mai mare. Ea este născută pe 28 iunie 2001, iar el este născut pe 1 mai 2002.

Ariana și Mitzuu s-au cunoscut chiar de ziua Arianei, pe 28 iunie. Întâlnirea lor s-a transformat rapid într-o poveste de iubire care s-a dezvoltat frumos în timp și care a fost supusă unor încercări grele la Power Couple 2026, filmat anul trecut în Malta. Cu o relație ce durează de peste cinci ani, cei doi demonstrează că susținerea reciprocă este cheia succesului.

Ariana a câștigat inimile a peste 133.000 de urmăritori pe Instagram și peste 700.000 de abonați pe YouTube. Videoclipurile ei, în care testează produse și acceptă provocări alături de Mitzuu, sunt o adevărată sursă de inspirație pentru tânăra generație.

Citește și: Adda, atac de panică la Power Couple 2026. O probă i-a amintit de o traumă: „M-au imobilizat”

Ce i-a determinat pe Ariana și Mitzuu să accepte provocarea Power Couple

Ariana și Mitzuu au venit la Power Couple deciși să își creeze amintiri de neuitat, în ciuda emoțiilor.

„Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple”, a declarat Mitzuu despre decizia de a participa în sezonul 3 al reality show-ului de la Antena 1.

Cei doi sunt gata să-și înfrunte temerile și să exploreze noi limite. „Am fost speriați amândoi inițial, ce-i drept, dar chiar ne-am dorit să vedem cum este o emisiune la TV, mai ales Power Couple care, considerăm că ni se potrivește bine, având în vedere cât de multe provocări crazy facem și noi”, a adăugat Ariana.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News