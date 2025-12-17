Călin Georgescu a copiat gestul controversat al Elenei Udrea: ce semnifică degetul pe nara dreaptă, în lumea infractorilor

Călin Georgescu s-a prezentat luni, 15 decembrie, la Curtea de Apel București, împreună cu Horațiu Potra, în dosarul care vizează presupusa tentativă de subminare a ordinii constituționale. Apariția sa a atras atenția printr-un gest pe care românii l-au mai văzut la un alt personaj politic cu probleme în justiție: Elena Udrea. Mai concret, Georgescu și-a dus degetul la nara dreaptă, reproducând gestul devenit celebru al Elenei Udrea din dosarul „Gala Bute”. Iată ce mesaj ascuns are acest gest.

Călin Georgescu, gest controversat la Curtea de Apel București

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată alături de alte 20 de persoane pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Curtea de Apel București le-a respins cererile privind înlocuirea arestării cu o măsură mai ușoară, așa că Horațiu Potra, fiul și nepotul său, au rămas după gratii pentru încă 30 de zile.

Acum, Călin Georgescu s-a prezentat luni, pe 15 decembrie, la Curtea de Apel, iar la un moment dat, el și-a dus mâna la nara dreapta, imitând celebrul gest pe care l-a făcut Elena Udrea în dosarul „Gala Bute”.

Elena Udrea a făcut același gest în gebruarie 2015, în plenul Camerei Deputaților, în timpul votului pentru cererile de arestare preventivă formulate de DNA pe numele său.

Ea a fost întrebată în mai multe rânduri despre acest gest și a dat diverse explicații. Pe internet, a susținut că gestul nu avea nicio semnificație ascunsă pentru public sau pentru justiție, ci un cod privat6 pentru o persoană apropiată.

Citește și: Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”

După ce a fost condamnată la închisoare și a săvârșit câțiva ani din pedeapsă, într-un interviu din penitenciar, Elena Udrea a explicat semnificația gestului. Ea a spus că l-a preluat de la cântăreața Celine Dion, care folosea gestul drept comunicare cu soțul ei, pentru a îl asigura că se simte în siguranță.

Ce înseamnă gestul în lumea infractorilor

Conform Libertatea, în lumea crimei organizate și a grupărilor infracționale, gesturile non-verbale sunt folosite pentru a transmite mesaje importante fără a atrage atenția martorilor sau a autorităților.

Gestul de a apăsa sau a trece degetul peste nara dreaptă poate avea, de regulă, două semnificații principale, în funcție de zonă și de grupul care îl folosește.

Citește și: Călin Georgescu nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Mă distanțez și mă disociez total”

Prima interpretare este un avertisment de tip „ține-ți gura” sau „nu vorbi”. O altă semnificație în rândul infractorilor din București, și nu numai, gestul are o conotație diferită: degetul drept pe nara dreaptă înseamnă că „nu a turnat nimic” și este un gest transmis către cei din grupul lui infracțional, cerând reciprocitate.

Urmărește-ne pe Google News