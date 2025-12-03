Călin Georgescu nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Mă distanțez și mă disociez total”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, a declarat că nu susține niciun candidat pentru fotoliul de primar al Bucureștiului. El a făcut afirmațiile după ce a semnat controlul judiciar și a explicat că se disociază total de aceste alegeri. Iată declarațiile lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu nu susține pe nimeni la Primăria Capitalei

Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Mai mult, fostul candidat la prezidențiale a ținut să lămurească anumite aspecte despre alegerile de pe 7 decembrie.

El a explicat că atât timp cât „frauda cosmică” a anulării alegerilor din 2024 nu va fi „sancționată penal și istoric”, nu are niciun motiv să aibă încredere în faptul că orice alte alegeri de după vor putea fi credibile.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta.

De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat.

Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a adăugat el”, a spus Călin Georgescu.

Nu se poate implica în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei

Călin Georgescu a mai spus la începutul lunii că nu se poate „implica în niciun fel” în alegerile pentru Primăria Capitalei de 7 decembrie, pentru că „ni se cere să validăm frauda” de la 6 decembrie 2024.

Recent, au avut loc două manifestații la Alba Iulia. Unul condus de George Simion, iar altul condus de Călin Georgescu, unde s-au strâns simpatizanți. Cei doi nu s-au întâlnit, iar când a fost întrebat dacă se va întâlni cu Călin Georgescu, liderul AUR a spus că „toți patrioții se reunesc acolo”, evitând un răspuns concret.

Partidul AUR și-a exprimat susținerea pentru Anca Alexandrescu în alegerile de la Primăria Capitalei.

