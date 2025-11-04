Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Alegerile sunt o farsă”

Călin Georgescu a spus ce părere are despre candidatura jurnalistei Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei.

Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei

Călin Georgescu (63 de ani), fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a îndemnat la boicotarea alegerilor locale.

Prezent la controlul judiciar, Georgescu a spus că „alegerile sunt o farsă”, potrivit Digi24. Georgescu este urmărit penal de la începutul anului 2025 pentru săvârșirea a șase infracțiuni.

„Alegerile sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Votul liber al românilor a fost furat. Nu pot să am o abordare serioasă de niciun fel a acestor alegeri”, a spus Călin Georgescu, când s-a prezentat marți la secția de poliție pentru a semna pentru controlul judiciar.

„Aceste alegeri au fost furate”

Georgescu a fost întrebat și dacă i se pare o trădare candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei.

„Nu, eu mi-am exprimat punctul de vedere. Fiecare face cum crede. E liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Am participat alături de popor o dată la alegeri și am câștigat. Aceste alegeri au fost furate și nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”, a mai spus fostul politician.

Georgescu a anunțat duminică, 2 noiembrie, că nu se va implica deloc în alegerile de la București, pentru că nu crede în acest scrutin.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că „electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. Georgescu a amintit și că ziua selectată de guvern pentru alegerile locale este aceeași zi în care s-au anulat alegerile prezidențiale de anul trecut. „Se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România”, a mai spus Georgescu.

Anca Alexandrescu este candidatul AUR la Primăria Capitalei

AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii, George Simion.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a afirmat ea.

