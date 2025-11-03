Anca Alexandrescu, reacție după ce Călin Georgescu a spus că nu susține pe nimeni la Primăria Capitalei

Reacția ei a fost după ce fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar fi legitime și a sfătuit oamenii să se gândească de două ori înainte de a „valida o farsă organizată sub aparența binelui.”
„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Călin Georgescu.
Cătălin Drulă candidează din partea USR și dorește o administrație „modernă, digitală și transparentă”. Liviu Negoiță, fostul primar al Sectorului 3, va candida din partea PUSL. Din partea partidului POT va candida actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.
Candidați independenți:
Vlad Gheorghe, fost eurodeputat USR
Anca Alexandrescu, jurnalistă și fostă consilieră guvernamentală
În 2025, candidații independenți sunt în continuare obligați să colecteze semnături în format fizic. Totuși, în Parlament se poartă discuții privind crearea unei platforme electronice pentru validarea susținătorilor, măsură care ar putea fi aplicată începând cu următorul ciclu electoral.
Mandatul noului primar va fi de tranziție, până la alegerile generale din 2028, după demisia fostului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, care a câștigat cursa pentru președinția țării și s-a mutat la Palatul Cotroceni. Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când Bucureștiul organizează alegeri parțiale pentru funcția de primar general.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.