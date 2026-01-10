Cine este Ceanu Zheng de la Survivor România 2026. S-a zvonit că a avut o relație cu Iuliana Beregoi. „La mine rețeta magică este că sunt chinez!”

Cine este Ceanu Zheng de la Survivor România 2026. Sezonul de anul acesta se anunță unul dintre cele mai dinamice sezoane de până acum, iar printre concurenții care atrag atenția publicului se numără și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut din mediul online.

Cu o poveste de viață aparte și o comunitate uriașă în spate, Ceanu intră în competiție pregătit să își testeze limitele și să arate că autenticitatea poate fi un atu chiar și într-un joc al supraviețuirii.

Cine este Ceanu Zheng de la Survivor România 2026

Ceanu Zheng este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri chinezi din România, un tânăr care a reușit să cucerească publicul prin sinceritate, umor și modul în care vorbește despre viața trăită între două culturi. Deși are origini chineze, povestea lui începe în România, pentru că s-a născut la Deva. Numele său de scenă are o istorie amuzantă, inspirată chiar din copilărie.

Ceanu a explicat cum a apărut numele cu care s-a lansat în online: „Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu.”

Cum a devenit celebru în online

Ascensiunea lui Ceanu a început pe YouTube, platforma care l-a transformat într-un fenomen. Clipurile sale despre diferențele culturale, experiențele din România și situațiile amuzante din viața de zi cu zi au atras rapid sute de mii de abonați. Stilul său direct și autentic l-a făcut să se remarce într-o piață deja aglomerată.

Într-o declarație pentru Observator, Ceanu a vorbit deschis despre „rețeta” succesului său:

„Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă.”

Popularitatea de pe YouTube i-a deschis drumul și spre alte platforme, unde a devenit la fel de urmărit. Prezența lui carismatică și modul natural în care comunică l-au transformat într-unul dintre cei mai vizibili creatori de conținut din România.

Citeşte şi: Cine este Iustin HVNDS de la Survivor România 2026. Artistul a colaborat cu Delia și a participat la „Chefi la cuțite”, impresionându-i pe jurați

Citeşte şi: Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă „Iron Man”

Citeşte şi: Cine este Niky Salman de la Survivor România 2026. Intră în competiție determinată să câștige! „Jungla va deveni casă mea. Fără confort. Fără mâncare. Fără siguranță!”

Citeşte şi: Cine este Roxana Condurache de la Survivor România 2026. Actrița a jucat cu Monica Bellucci în filmul „The Whistleblower”. „Are o eleganță ieșită din comun!”

Ce relație are cu Iuliana Beregoi

La un moment dat, în jurul lui Ceanu Zheng au apărut zvonuri privind o posibilă relație cu Iuliana Beregoi, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Republica Moldova. Cei doi au colaborat în filmul „Două inimi”, au lansat o piesă împreună și au creat mult conținut online, ceea ce a alimentat speculațiile.

Iuliana Beregoi a clarificat însă situația într-o intervenție pentru viva.ro, respingând orice zvon despre o relație amoroasă: „Noi doi am fost prieteni foarte buni și am lucrat la niște proiecte muzicale împreună, am jucat și într-un film, dar am și creat foarte mult content de online. În niciun caz mai apropiați decât o simplă prietenie!”

Ea a adăugat că expunerea publică vine uneori cu interpretări greșite: „Având o imagine curată, uneori lumea încearcă să te tragă în jos. Cu cât ești mai sus, cu atât mai mult oamenii îți vor dori răul.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News