North West, schimbare surprinzătoare de look. Fiica lui Kim Kardashian și Kanye West a apărut cu părul albastru și piercing și un pandantiv cu diamante de 106 carate

North West, fiica în vârstă de 12 ani a lui Kim Kardashian și Kanye West, și-a etalat un look îndrăzneț pe TikTok, pe 3 ianuarie: piercing fals la nas, grillz negri și un pandantiv cu diamant de 106 carate, pe care l-a primit cadou de Crăciun.

North West, schimbare de look la 12 ani

North West, fiica de 12 ani a celebrei Kim Kardashian și a lui Kanye West, continuă să surprindă cu stilul ei îndrăzneț și inconfundabil. Pe 3 ianuarie 2026, North a împărtășit câteva videoclipuri pe contul de TikTok «Kim and North», unde a dezvăluit un look spectaculos: un piercing fals pe puntea nasului, grills negri și un pandantiv din diamant de 106 carate în formă de craniu, primit cadou de Crăciun de la mama sa.

Piercingul orizontal de pe puntea nasului este cel mai probabil fals, o alegere care reflectă pasiunea lui North pentru experimentele stilistice. Nu este prima dată când tânăra explorează astfel de accesorii neconvenționale, inclusiv tatuaje temporare și alte piercinguri false, care au provocat discuții în trecut.

În videoclipurile de pe TikTok, North și o prietenă au afișat mai multe piercinguri argintii, dansând și sincronizându-și mișcările pe diverse melodii populare.

Un alt element care a atras atenția a fost un pandantiv spectaculos cu diamant de 106 carate, în formă de craniu, un cadou care subliniază opulența stilului lui North. Ea a completat ținuta cu un tricou oversize marca Balenciaga, o fustă mini plisată, dresuri și cizme pufoase. Accesoriile metalice, precum brățările cu țepi și o geantă de umăr neagră, au adăugat un plus de dramatism.

Fiica lui Kanye West și Kim Kardashian și-a vopsit părul albastru

Pentru a aduce un contrast vibrant acestui look gotic, North a optat pentru părul albastru lung, un detaliu pe care l-a mai afișat recent pe rețelele de socializare. De Crăciun, ea a atras atenția și cu grills-uri strălucitoare, în formă de colți, arătând că nu se teme să iasă din tipare.

Stilul îndrăzneț al lui North nu a fost întotdeauna bine primit. Unele dintre alegerile sale vestimentare și stilistice au fost criticate de unii părinți. Cu toate acestea, tânăra demonstrează o încredere remarcabilă pentru vârsta ei, după cum a declarat mama sa, Kim Kardashian, într-un episod din podcastul «Call Her Daddy» din octombrie 2025.

„Este foarte matură în sensul că îmi spune: «Mamă, am văzut asta și nu-mi pasă că nu le place părul meu albastru sau altceva». Este foarte încrezătoare”, a povestit vedeta americană.

Kim Kardashian, care a lăudat deseori stilul unic al fiicei sale, a recunoscut că North a influențat-o chiar și pe ea în alegerile vestimentare. Într-un TikTok realizat pentru Complex Style, în septembrie 2025, Kim a mărturisit: „Ea mă învață o mulțime de lucruri. Are un stil cu adevărat unic. Îmi arată multe branduri. Pur și simplu iubește ceea ce iubește”.

„Este minunat să vezi pe cineva atât de creativ și care se cunoaște atât de bine pe sine”, a adăugat ea.

Sursă foto: TikTok

