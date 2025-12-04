  MENIU  
Ce s-a întâmplat cu camera de cămin a Prințului William. Dezvăluirile făcute de Amalia Năstase și fiica ei, Emma: „Toată lumea vorbește”

Oana Savin
Actualizat 04.12.2025, 16:49

Emma Năstase, fiica Amaliei Năstase, studiază la aceeași universitate unde au învățat Prințul William și Kate Middleton. Tânăra a dezvăluit ce s-a întâmplat cu camera de cămin în care a locuit Prințul de Wales pe perioada facultății.

Ce s-a întâmplat cu camera de cămin a Prințului William

Prințul William, viitorul rege al Marii Britanii, a studiat la Universitatea St Andrews din Scoția. Acolo și-a întâlnit și soția, Kate Middleton. Libertatea a discutat cu Amalia Năstase și fiica ei, Emma, despre experiența tinerei la aceeași universitate.

Emma Năstase studiază acum la St Andrews, unde a descoperit că moștenirea prințului William este încă vie.

„Toată lumea vorbește despre ei și acum. E viitorul rege!” a declarat Emma.

Ea a menționat că trece adesea pe lângă fosta cameră a prințului, care acum găzduiește alți studenți.

Viața studențească la St Andrews

Amalia Năstase a oferit detalii despre experiența fiicei sale, subliniind diferențele culturale observate.

„Să știi că acolo nu fac diferențe între copii”, a explicat ea pentru publicația menționată anterior.

Aceasta a adăugat că, deși William avea protocolul său, universitatea îi tratează pe toți studenții în mod egal.

„Bineînțeles că avea el protocolul lui, pază, dar ei nu… Îi lasă să fie… să vadă viața reală! Ei erau regi peste trei sferturi din lume acum câteva sute de ani. Și astea au rămas în continuare. Îi cresc ca să nu fie cu capul în nori, cum îi vezi pe unii pe la noi că au niște copii care nu știu pe ce lume se află. Noi nici n-am avut democrație. Doar de 30 de ani aveam. Înainte am fost subjugați de ceva, de cineva… Și e greu să te dezvolți liber și educat”, a povestit Amalia Năstase.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a evidențiat importanța educației în formarea unei mentalități sănătoase despre bani și statut social. Ea a remarcat că mulți colegi ai Emmei provin din familii înstărite, dar nu fac paradă de acest lucru.

„Emma are colegi despre care am aflat târziu că sunt extrem de bogați. Dar ei nu o arată!” a spus Amalia Năstase.

Ea consideră că această atitudine discretă reflectă o cultură diferită și o educație care pune accent pe valori, nu pe aspecte materiale.

Sursă foto: Instagram

