Ce fel de mamă este Nicole Cherry pentru Anastasia. Fiica vedetei are 4 anișori: „Suntem prietene, dar…”

Nicole Cherry și-a început cariera pe când era doar un copil, la 14 ani. Acum, tânăra are 27 de ani și o familie frumoasă alături de Florin, soțul ei. Cei doi au o fetiță de patru ani pe nume Anastasia, pe care o cresc așa cum știu mai bine. Iată cum se descurcă Nicole în rolul de mamă și ce fel de parenting aplică cu fiica ei.

Nicole Cherry este prietenă cu fiica ei

Nicole Cherry a născut în urmă cu patru ani, iar venirea pe lume a fiicei sale a făcut-o mai responsabilă și a maturizat-o. Vedeta recunoaște că este un părinte permisiv și că este prietenă cu fiica ei, însă există anumite limite.

Ea și Florin își doresc să o pregătească pe Anastasia pentru provocările vieții și sunt foarte atenți la valorile pe care i le transmit micuței.

Nicole Cherry s-a inspirat din relația pe care ea a avut-o cu mama ei, așa că este bună prietenă cu Anastasia, însă cu granițe ferme pentru ca limitele sunt sănătoase și de mare ajutor în viața de adult.

„Anastasia este o minune de copil, este veselă, activă, ne face viața minunată și suntem norocoși să fim părinții ei. Anastasia îmi seamănă destul de mult, este mini me. Avem o relație minunată, îi sunt și mamă, și cea mai bună prietenă – am preluat acest model de la relația mea cu mama mea.

Cât despre Florin, bineînțeles că se topește după ea, iar Anastasia, la fel. Ne place să facem activități împreună, să ne jucăm, să călătorim, să descoperim lumea împreună.

Acum ne concentrăm și să terminăm casa visurilor noastre, am reușit să ne mai îndeplinim un vis noi, ca familie, și abia aștept să ne mutăm în casa noastră”, a declarat cântăreața pentru Revista Viva!

Cum s-a schimbat vedeta de când a devenit mamă

Viața lui Nicole Cherry s-a schimbat radical de când a devenit mamă. A descoperit iubirea în cea mai pură formă și și-a dat seama de multe lucruri, ceea ce a apropiat-o de părinții ei.

„Iubesc să fiu mama Anastasiei, apariția ei m-a responsabilizat, m-a făcut să descopăr iubirea în cea mai pură formă, m-a ajutat să îmi înțeleg, să îmi iubesc și să îmi respect părinții și mai mult. Și să ne descoperim pe mine și pe Florin ca părinți.

De asemenea, e foarte frumos că și sora mea este mamă și că ne creștem copiii împreună, că ne oferim sprijin și în această nouă etapă a vieții. Eu sunt o fire destul de impulsivă și, devenind mamă, am învățat să fiu mai răbdătoare și mult mai cu picioarele pe pământ”, a mai spus vedeta.

