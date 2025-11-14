Cum a apărut Nidia lângă sicriul tatălui ei, Horia Moculescu. Trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus la Teatrul de Revistă

Horia Moculescu s-a stins din viață pe data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Cu o săptămână înainte acesta fusese internat la Institutul „Matei Balș” din București din cauza problemelor pulmonare. În cele din urmă organismul lui a cedat. Compozitorul va fi înmormântat duminică, însă până atunci trupul său neînsuflețit a fost depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde oamenii îi pot aduce un ultim omagiu.

Nidia Moculescu, lângă sicriul tatălui ei

După ce au fost puse la punct detaliile înmormântării lui Horia Moculescu, fiica sa, Nidia Moculescu, a anunțat când va avea loc slujba și înhumarea. Tot atunci, ea a precizat că trupul compozitorului va fi depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, iar mai apoi la capela Cimitirului Bellu.

„Cei care doresc să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu maestrului Horia Moculescu sunt invitați să o facă vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 14.00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, situat pe Calea Victoriei nr. 33, București. După acest moment, începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.00, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 11.00. Slujba religioasă și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns și privat, doar in prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni. Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, este mesajul Nidiei Moculescu, publicat pe Facebook.

Vineri, sicriul cu trupul lui Horia Moculescu a ajuns în foaierul Teatrului de Revistă, unde s-a prezentat și fiica lui. Îmbrăcată complet în negru, Nidia s-a dus direct la căpătâiul tatălui ei, momentul fiind surprins de Libertatea.

Printre celebritățile care au ajuns deja la teatru pentru a-și lua rămas bun de la Horia Moculescu se numără Mirabela Dauer și Eugen Cristea.

Mariana Moculescu va lipsi de la înmormântare

Pe de altă parte, Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu și mama Nidiei, nu se va prezenta la înmormântarea compozitorului.

„Fiica defunctului deține dreptul exclusiv de reprezentare a familiei și gestionează toate chestiunile legate de viața și memoria acestuia. Orice declarație publică, acțiune sau intervenție care încearcă să-i substituie acest rol contravine drepturilor sale și va fi documentată și sesizată autorităților competente. Se solicită respectarea strictă a poziției fiicei și încetarea imediată a oricăror acțiuni neautorizate în gestionarea chestiunilor familiale sau a comunicării publice”, a scris Mariana Moculescu în mediul online.

Horia Moculescu, dependent de tuburile de oxigen în ultimele luni de viață

Mihai Trăistariu a fost unul dintre artiștii care îl cunoștea foarte bine pe Horia Moculescu. Acesta a declarat, la scurt timp de la decesul compozitorului, că acesta devenise dependent de tubul de oxigen.

„Vestea m-a întristat! Eram buni prieteni, mă aprecia ca artist, mă lăuda peste tot. Îi transmit și Nidiei Moculescu, fiicei lui, pe care atât de mult a iubit-o, să fie puternică. Ea îi seamănă leit, i-a moștenit talentul! Adesea Horia Moculescu îmi trimitea piese cântate de Nidia, mă întreba ce părere am, mai ales că sunt și profesor de canto. O susțineam, are un timbru vocal foarte bun, cântă așa, americănește. Ce se bucura Horia când o lăudam”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Potrivit celor spuse de către cântăreț, în urmă cu aproximativ un an s-a întâlnit pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București cu Horia Moculescu. Acesta din urmă fusese invitat să cânte la pian, chiar dacă devenise dependent de tuburile de oxigen.

„Am fost șocat când l-am văzut atunci. Horia Moculescu își aduse de acasă un aparat cu oxigen, îl căra după el, era dependent de acel tub de oxigen, din cauza problemelor pulmonare. A rezistat pe scenă fără acel aparat vreo 3-4 minute, apoi s-a grăbit să ajungă în culise și și-a pus mască de oxigen. Nu mai putea respira singur. Trecuse și prin Covid-19, fusese și internat, a îndurat multe… A fost un nume de referință în muzica românească, ar trebui să îi cinstim mereu memoria, este un artist de pus în ramă”, a adăugat Mihai Trăistariu.

