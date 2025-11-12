  MENIU  
Ce pensie avea Horia Moculescu după mai bine de patru decenii de muncă. „Poștașul mi-a spus că se jenează să mi-o dea!"

Raluca Vițu
.

Deși a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori și oameni de televiziune din România, Horia Moculescu nu s-a bucurat de o pensie pe măsura contribuției sale culturale. Artistul a vorbit în mai multe rânduri despre veniturile modeste pe care le primea de la stat, exprimându-și dezamăgirea față de sistemul care nu i-a recunoscut pe deplin munca de peste patru decenii.

Ce pensie avea Horia Moculescu

În anul 2020, Horia Moculescu a declarat public că pensia sa era de doar 2.385 de lei, sumă pe care a descris-o cu ironie amară drept „nesimțită”. Ulterior, în urma unei recalculări, pensia i-a fost redusă cu aproximativ 300 de lei. Artistul a povestit că a primit un document oficial care îi comunica scăderea punctajului de pensie de la 1.895 la 1.700, ceea ce a dus la diminuarea sumei lunare.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos cu recalcularea pensiei mele, prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin”, declara Horia Moculescu potrivit Fanatik.

„Poștașul s-a jenat să mi-o dea"

Artistul a relatat cu umor amar momentul în care poștașul i-a adus pensia, spunând că acesta s-a simțit jenat din cauza valorii mici, mai ales în comparație cu pensiile mult mai mari ale altor persoane din zonă. „Poștașul meu mi-a adus astăzi pensia și mi-a spus că se jenează să mi-o dea. În jurul meu, pe acolo unde stau eu, nu sunt decât pensii de 7, 8, 10.000, 15.000, 20, 30, 35.000. Și ăla cu 35.000 spunea că vrea să facă o plângere să i se recalculeze pensia”, a mai spus compozitorul.

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei. „Nu pot să respir. Erai aerul meu!"

Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe fiica ei, Nidia, în timp ce Horia Moculescu este internat în spital: „O mamă are dreptul să fie recunoscută"

Ce este sindromul Morton și cum se manifestă, afecțiunea care l-a chinuit pe Horia Moculescu mai bine de 17 ani. „O durere permanentă. Am suferit ca un câine!"

Ce avere avea Horia Moculescu și cui îi va rămâne. Mariana Mocuelscu: „A și știu să facă bani!"

Declarațiile sale au evidențiat discrepanțele uriașe dintre pensiile artiștilor și cele ale altor categorii profesionale, dar și lipsa de recunoaștere financiară pentru contribuția culturală adusă de-a lungul vieții.

O viață dedicată muzicii, răsplătită cu o pensie simbolică

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai prolifici și influenți compozitori ai muzicii ușoare românești, cu o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii. A compus peste 500 de melodii, semnând muzica unor filme, spectacole și producții de teatru care au marcat cultura românească. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Salcia”, „Inima ta” și „Anul 2000”, interpretate de artiști precum Mihaela Mihai, Margareta Pâslaru, Marina Voica, Aurelian Andreescu și Adrian Daminescu.

Moculescu a fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și a primit peste 200 de premii de-a lungul vieții. A fost, de asemenea, realizatorul emisiunii „Atenție, se cântă!” difuzată la TVR, care a promovat muzica românească și a oferit o platformă pentru tinerii interpreți. Printre cei pe care i-a susținut la început de drum se numără și Mihai Trăistariu, care a mărturisit că Moculescu i-a fost mentor și sprijin în debutul său artistic.

Foto – arhivă

