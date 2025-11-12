Ce este sindromul Morton și cum se manifestă, afecțiunea care l-a chinuit pe Horia Moculescu mai bine de 17 ani. „O durere permanentă. Am suferit ca un câine!”

Horia Moculescu s-a confruntat timp de aproape două decenii cu o afecțiune rară și extrem de dureroasă: sindromul Morton. Boala i-a afectat profund calitatea vieții, provocându-i suferințe fizice constante și intervenții chirurgicale repetate. În ciuda tratamentelor și eforturilor medicale, durerea nu l-a părăsit, iar mărturiile sale din ultimii ani reflectă lupta crâncenă cu această afecțiune.

Marele compozitor s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025 la vârsta de 88 de ani.

Boala care l-a măcinat pe Horia Moculescu mai bine de 17 ani

Într-un interviu acordat publicației Fanatik, Horia Moculescu a vorbit deschis despre suferința provocată de sindromul Morton: „Sunt operat în ultimii 5 ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuiește cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindrom Morton operat. Presupune durere”.

Artistul a explicat că boala afectează un nerv din laba piciorului, iar extirparea acestuia presupune îndepărtarea unei bucăți de nerv, lucru pe care medicii au evitat să-l facă. „Pentru că acest sindrom Morton se agață de un nerv de laba piciorului, atunci când vrei să îl extirpezi, îl scoți cu tot cu bucățica de nervi. Dar doctorul nu a vrut. Drept pentru care am suferit ca un câine”, a declarat el.

„Am cheltuit atât de mult… Un milion pe zi, un miliard pe un an!”

Într-un alt interviu, oferit în 2020 pentru libertateapentrufemei.ro, Horia Moculescu a dezvăluit că a cheltuit sume considerabile pentru a combate durerea: „Am avut dureri groaznice. Mii de analgezice am folosit până am hotărât să mă operez încă o dată. Am cheltuit atât de mult în trei ani de zile… Un milion pe zi, un miliard pe un an. Am avut și cele mai scumpe analgezice. Am avut și două intervenții costisitoare ca să scap de dureri”.

Deși a afirmat că după a doua operație se simțea „infinit mai bine”, boala a continuat să-i afecteze viața, iar organismul său slăbit a răspuns tot mai greu la tratamente. În ultimele luni, starea sa de sănătate s-a agravat, fiind internat în stare critică la Institutul „Matei Balș” din București.

Marele compozitor s-a lăsat de fumat în urmă cu mai bine de două decenii, dar tot nu a scăpat de problemele cu plămânii.

”Am niște probleme de BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), înseamnă o boală de plămâni din cauza fumatului excesiv de pe vremuri. Nu mai fumez de 20 și ceva de ani. Trebuie să-mi completez oxigenul cu oxigen dintr-un aparat. Asta este tot”, spunea Horia Moculescu la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Ce este sindromul Morton și cum se manifestă

Sindromul Morton, cunoscut și sub numele de neuromul Morton, este o afecțiune a nervilor interdigitali de la nivelul labei piciorului. Aceasta apare atunci când un nerv este comprimat sau iritat între oasele metatarsiene, provocând dureri intense, arsuri, furnicături sau senzația de corp străin în talpă. Boala afectează în special persoanele care poartă încălțăminte strâmtă sau cu toc, dar poate apărea și din cauza unor deformări anatomice sau suprasolicitări.

Cele mai frecvente simptome sunt:

Durere localizată în partea anterioară a piciorului, mai ales între degetele 3 și 4.

Senzație de arsură sau furnicături, care pot iradia spre degete.

Amorțeală sau senzație de șoc electric în zona afectată.

Disconfort la mers, mai ales când se poartă pantofi strâmți sau cu toc.

Senzația de „piatră în pantof”, ca și cum ar exista un corp străin sub talpă.

Durerea poate fi intermitentă sau constantă și se agravează în timpul activităților care implică presiune repetată pe antepicior.

În cazul lui Horia Moculescu, sindromul Morton s-a manifestat agresiv, cu dureri permanente care l-au trimis de mai multe ori pe masa de operație. Artistul a povestit în repetate rânduri despre chinul provocat de această boală, pe care o descria ca fiind „o durere continuă, care nu te lasă nici zi, nici noapte”.

