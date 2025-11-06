Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”

Mariana Moculescu a făcut primele declarații după ce fostul ei soț, compozitorul Horia Moculescu, a fost internat de urgență la Institutul „Matei Balș” din București.

Reacția Marianei Moculescu după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital

Mariana Moculescu spune că s-a interesant și viața fostului ei soț, Horia Moculescu, nu este în pericol, deși surse medicale au declarat că „situația este delicată” în ceea ce-l privește pe compozitor.

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa, și în alți ani. Părerea mea, din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, este că viața lui nu este în pericol, nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea. Să nu se mai agite atâta lumea, de grija lui, că mai are de trăit, mult și bine. Se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, la 88 de ani

Horia Moculescu are o boală la plămâni dobândită, potrivit lui, după 40 de ani de fumat. Totodată, compozitorul se luptă de mai mulți ani cu sindromul Morton, o afecțiune dureroasă a piciorului, care implică inflamația unui nerv, cel mai adesea cel dintre al treilea și al patrulea deget. Acesta provoacă durere, amorțeală și senzație de arsură la nivelul tălpii, adesea descrisă ca o senzație de „pietricică în pantof”.

„El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi, fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Și fuma mult, era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani, pe la păcănele. Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumier pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă. Zic: „Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi”. S-a speriat, mi-a dat dreptate”, a mai spus a patra soție a lui Horia Moculescu.

De ce nu îl vizitează Mariana Moculescu pe fostul soț în spital

Horia și Mariana Moculescu au divorțat cu scandal în anul 2000, după aproximativ 11 ani de căsnicie. După despărțire, Mariana l-a acuzat pe compozitor de violență domestică. Fosta știristă spune că din cauza lui a rămas fără fiică, fără casă și s-a confruntat cu depresia.

„Îi doresc sănătate, dar nu aș merge la el, la spital. M-a supărat foarte mult, din cauza lui am rămas fără casă și stau cu chirie. Mi-a luat și fata, pe Nidia. Dar, fiind tatăl fiicei mele, îi urez sănătate! Este un compozitor foarte talentat, un solist de excepție, dar cu mine n-a fost un om bun. Mi-a zdrobit sufletul”, a mai spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

Din căsnicia cu Mariana, Horia are o fiică, Nidia, cu care are o relație foarte strânsă. Din cel de-al treilea mariaj, cu actrița Ana Maria Moculescu, compozitorul a mai avut un fiu, Ionuț, care a murit în 2008, la 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al apartamentului din Berlin în care locuia. Din partea lui Ionuț, Horia are un nepot, Leon.

Horia Moculescu a avut patru căsnicii în total. Cu primele două soții, Aurelia Moculescu și Ulla Britt, nu a avut copii.

Ce spun medicii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu

Surse medicale au declarat pentru Libertatea că starea de sănătate a lui Horia Moculescu este delicată din cauza vârstei sale înaintate și a problemelor de sănătate cu care se confruntă de mai mulți ani.

„Situația este delicată. Problemele de sănătate acumulate, de-a lungul anilor, coroborate cu vârsta, îngreunează tratamentul. Facem tot ce este omenește posibil”, au declarat surse medicale, pentru Libertatea.

