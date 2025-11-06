  MENIU  
Home > Vedete > Cine este Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu și a Marianei Moculescu. A avut conflicte uriașe cu mama ei. „Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria!”

Cine este Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu și a Marianei Moculescu. A avut conflicte uriașe cu mama ei. „Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 06.11.2025, 13:29

Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu și a fostei sale soții, Mariana Moculescu, este o prezență care nu trece neobservată în peisajul monden românesc. Deși nu a fost constant în lumina reflectoarelor, aparițiile sale muzicale, declarațiile directe și viața personală tumultuoasă au stârnit interesul publicului. Relația complexă cu părinții, participarea la evenimente artistice și implicarea în diverse controverse au transformat-o într-un personaj urmărit cu atenție de presa tabloidă și de fanii muzicii ușoare.

La 35 de ani, Nidia își croiește propriul drum, între pasiunea pentru muzică și provocările personale care au ținut prima pagină a tabloidelor.

Nidia Moculescu a moștenit talentul muzical al celebrului ei tată

Nidia Moculescu a moștenit talentul muzical al tatălui său și a demonstrat acest lucru în cadrul Festivalului Mamaia 2024, unde a urcat pe scenă alături de Horia Moculescu. La momentul respectiv, Mariana Moculescu s-a declarat mândră de fiica ei: „Sunt foarte mândră de ei, sunt plăcut impresionată, a fost un moment înălțător. Nidia mea a purtat o rochie în culorile siglei Festivalului Mamaia. Eu am studii muzicale, am absolvit Liceul de muzică din Galați.

Și pe Nidia o înscrisesem la acest liceu, a intrat cu media 10, dar a fost nevoită să revină la București, să locuiască alături de tatăl ei, care câștigase în instanță custodia, astfel că a trebuit să renunțe la studiile muzicale. Nidia a cântat foarte bine. Momentul lor a fost Golden Guest”, a spus Mariana Moculescu pentru Click.ro.

Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Recomandarea zilei

În prezent, Nidia cântă într-un local din București, unde își câștigă existența, deși veniturile sale sunt modeste.

”Nidia este foarte modestă. Poate că prea modestă. Pe cât de mare nume are, în muzica ușoară, pe atât e de modestă. Nu a dorit să lupte, să cucerească trofee. Nu îi place această permanentă competiție din lumea artistică. E un om bun și blând. E ca un înger. În showbiz, dacă nu ai stofă de tigroaică, nu izbutești. Nidia nu are. Ea cântă într-un local din București. Are un salariu modest” – a mai declarat mama Nidiei.

De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Anca Alexandrescu și fostul ei soț: „Un om care a luat nevestele a doi prieteni… e ultimul care ar trebui să ne dea nouă lecții morale!” Dezvăluirea care i-a uimit pe toți acum!
De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Anca Alexandrescu și fostul ei soț: „Un om care a luat nevestele a doi prieteni… e ultimul care ar trebui să ne dea nouă lecții morale!” Dezvăluirea care i-a uimit pe toți acum!
Recomandarea zilei

Viața personală a Nidiei Moculescu

Nidia Moculescu este destul de discretă cu viața personală și evită, pe cât posibil, să vorbească public despre acest subiect. Cu toate acestea, acum doi ani, Nidia a dezvăluit că a rupt logodna cu fostul partener chiar înainte de nuntă. „Între timp m-am răzgândit. (…) Nu am găsit bărbatul cu care să simt că vreau să îmi petrec restul vieții!”, a spus ea, explicând că nu se mai regăsea în relația respectivă și că a ales să se concentreze pe propria dezvoltare.

Conflictele cu mama ei

Fiica lui Horia Moculescu povestea acum câțiva ani că a fost vizată de o plângere penală depusă chiar de propria mamă, care a acuzat-o de trafic și consum de droguri. Tânăra susține că a fost chemată la discuții cu procurorii și că risca să ajungă în închisoare, însă dosarul a fost clasat cu neînceperea urmăririi penale.

„Mi-a făcut plângere penală că mă droghez. Riscam pușcăria”, a declarat Nidia, negând vehement acuzațiile. Ea recunoaște totuși că ia sedative prescrise pentru a putea dormi, ca parte a unui tratament medical. „Într-adevăr, iau somnifere pentru că am avut o viață agitată și acesta mi-e tratamentul. Dar nu e vorba de droguri”, a explicat ea, potrivit Libertatea.

Citeşte şi: Cine este Horia Moculescu. Are mai multe probleme de sănătate, a avut patru soții și unul dintre copii i-a murit

Nidia a criticat dur comportamentul mamei sale, acuzând-o că lansează acuzații nefondate de la distanță, bazându-se pe zvonuri și aparențe. „Nu poate să-mi spună ea, de la 2.000 km, că mă droghez doar că i-au zis niște prieteni că m-au văzut într-o poză cum am ochii ieșiți din orbite. Ăsta e argumentul ei”, a spus Nidia, adăugând că Mariana nu s-a interesat cu adevărat de starea ei și că nu a fost prezentă în momentele importante din viața fiicei sale.

nidia-2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Cu toate acestea, în martie 2025, cele două au făcut pași spre împăcare. Mariana a declarat pentru cancan.ro: „Azi vreau să mă întâlnesc cu ea la o cafea, nu ne-am văzut de foarte mult timp. Ne-am împăcat în virtutea inerției. Mă voi întâlni cu ea la o cafea ca să mă mai sfătuiesc și cu ea!”

Citeşte şi: Nidia Moculescu, dezvăluiri dureroase: „Era să îi taie piciorul lui taică-miu cu un topor. Tremuram de frică” / Video

Citeşte şi: Horia Moculescu, prima reacție după ce s-a zis că ar fi imobilizat în scaun cu rotile: „Sunt sub tratament de ani de zile”

Citeşte şi: Mariana Moculescu i-a cerut ajutor fostului soț să-și plătească chiria, de ziua lui: „Am restanțe de 1500 de euro”. Horia Moculescu a împlinit 88 de ani

Citeşte şi: Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a spus ce face pentru un ten fără riduri la 57 de ani: „Am început terapia Vampir”. Cum a slăbit cinci kilograme

Legătura strânsă cu tatăl ei

Nidia locuiește cu tatăl ei, Horia Moculescu, care i-a fost mereu aproape. Chiar dacă relația cu mama sa a fost marcată de conflicte, Nidia a păstrat o legătură strânsă cu Horia, mai ales în contextul problemelor de sănătate ale acestuia. Artistul, în vârstă de 88 de ani, se află în stare critică la Institutul „Matei Balș” din București.

”Tata e tata. Pentru mine nu e Horia Moculescu. Pentru mine e tata. Normal că îmi crește inima, când văd câtă lume îl admiră, dar e ciudat să mi-l imaginez ca pe marele compozitor Horia Moculescu! Locuim împreună, gătim împreună, am grijă de el, dar bucătarul este el, de departe! Mâncarea mea preferată, făcută de el, este pilaful”, povestea Nidia, acum ceva timp pentru Playtech.ro.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Fanatik
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj
GSP.ro
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Click.ro
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
TV Mania
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Citește și...
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
Nicușor Dan, greşeală stânjenitoare în public! O femeie l-a salvat de la ruşine, totul a fost filmat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile
Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului
Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnat și poliția nu i-au găsit acasă
Scapă rapid de durerile de cap
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului
Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului
Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”
Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de marea finală: „Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de marea finală: „Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
DailyBusiness.ro
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
Ce mai poți să cumperi de 100 de lei în România anului 2025. Prețurile au crescut considerabil în ultimii ani
Ce mai poți să cumperi de 100 de lei în România anului 2025. Prețurile au crescut considerabil în ultimii ani
A1.ro
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnat și poliția nu i-au găsit acasă
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnat și poliția nu i-au găsit acasă
Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”
Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un pas să părăsească „Asia Express”. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe parcursul emisiunii
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un pas să părăsească „Asia Express”. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe parcursul emisiunii
Ce spune Serghei Mizil despre Denise Rifai și Dan Alexa: „Nu știu dacă o să meargă relația”
Ce spune Serghei Mizil despre Denise Rifai și Dan Alexa: „Nu știu dacă o să meargă relația”
Observator News
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Libertatea pentru Femei
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Medicii au dat acum cel mai dur verdict despre Horia Moculescu. O veste cumplită pentru toți cei care l-au iubit!
Ultima oră! Medicii au dat acum cel mai dur verdict despre Horia Moculescu. O veste cumplită pentru toți cei care l-au iubit!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
TV Mania
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton