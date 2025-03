Mariana Moculescu i-a cerut ajutor fostului soț să-și plătească chiria, de ziua lui: „Am restanțe de 1500 de euro”. Horia Moculescu a împlinit 88 de ani

Mariana Moculescu îl roagă pe fostul soț, Horia Moculescu, să o ajute să-și plătească chiria pentru a nu rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Rugămintea fostei prezentatoare de televiziune a apărut în presă, de ziua de naștere a compozitorului.

Mariana Moculescu îl roagă pe Horia Moculescu să o ajute să-și achite restanțele la chirie

Horia Moculescu a împlinit 88 de ani marți, 18 martie 2024. Cu această ocazie, fosta soție, Mariana Moculescu (57 de ani), i-a urat „La mulți ani!” și l-a rugat, totodată, să o ajute cu o datorie de 1500 de euro.

„Horia, la mulți ani! Îți doresc multă sănătate! Te rog mult, am mare nevoie de ajutorul tău! Am acumulat restanțe, la chiria apartamentului, în valoare de 1500 de euro. Cu utilitățile sunt la zi, dar am rămas în urmă cu plata chiriei, pe ultimele luni, la proprietar.

Am la dispoziție 48 de ore, ca să eliberez sau să plătesc, din urmă. Dacă mă poți ajuta, chiar și sub formă de împrumut, tu sau alți oameni de bine, cu suflet mare. Eu am lăsat o parte din casa noastră, la divorț. N-am vrut nimic, dar de atunci nu mai am unde să locuiesc.

Pentru cine mă poate ajuta voi demonstra, cu documente, că banii se duc pe chirie, la proprietar. N-am mai reușit să câștig bani, în ultimele luni. Sufăr de depresie de peste 30 de ani. Sunt pe tratament. Boala își spune din ce în ce mai rău cuvântul”, a spus fosta prezentatoare TV, pentru Click!.

De ce au divorțat Mariana și Horia Moculescu

Mariana și Horia Moculescu au format un cuplu timp de 11 ani. Cei doi au divorțat cu scandal în anul 2000 și împreună au un copil, o fiică, Nidia Moculescu (34 de ani).

„Aș fi rămas cu el, dacă nu era vulcanic. L-am apreciat foarte mult. Cred că de aceea nu am mai avut ochi cu adevărat pentru niciun alt bărbat. Horia Moculescu a fost etalon. Horia m-a format și sexual, eram tânără pe atunci”, a declarat Mariana în februarie 2023, pentru Playtech.ro.

De câte ori a fost căsătorit Horia Moculescu

Horia Moculescu a avut patru căsnicii. Cu primele două soții, Auleria și Ulla Britt, care locuiesc în Germania, și, respectiv, Suedia, nu a avut copii. Din următoarele două mariaje, cu Ana Maria, de profesie actriță, și cu Mariana, de profesie știristă, a avut câte un copil.

Din nefericire, fiul lui Horia Moculescu din al treilea mariaj, Ionuț Moculescu, s-a stins din viață în anul 2008, la vârsta de doar 31 de ani. În urma sa a rămas un fiu, Leon, care are o relație foarte apropiată cu mătușa lui, Nidia.

