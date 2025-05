Drama nespusă a lui Claudiu Gherguț, câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezonul 15: „Singurele lucruri care erau în frigider erau un pic de muștar și o pâine feliată”

În spatele zâmbetului de pe scena victoriei se ascunde o poveste de viață tulburătoare. Claudiu Gherguț, marele câștigător al sezonului 15 Chefi la Cuțite, a vorbit pentru prima dată despre copilăria plină de lipsuri, suferințe și momente care i-au lăsat răni adânci în suflet. Drumul spre succes nu a fost deloc ușor, iar bucătăria i-a devenit, în timp, refugiul dintr-o lume în care durerea era la ordinea zilei.

Claudiu Gherguț, drama din spatele bucătarului de succes

Claudiu Gherguț, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia, a reușit să câștige sezonul 15 al show-ului culinar „Chefi la cuțite”. A obținut nu doar premiul cel mare de 30.000 de euro, ci și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al lui Richard Abou Zaki, din Italia, o rampă de lansare pentru cariera lui în bucătărie.

Însă, pentru a ajunge până aici, Claudiu a muncit din greu și a pornit pe acest drum după ce, în copilărie, a simțit cele mai mari lipsuri.

În prezent, câștigătorul sezonului 15 „Chefi la cuțite” lucrează ca sous chef la un restaurant cu o stea Michelin din Elveția, iar la show-ul de la Antena 1 a reușit să-i convingă pe toți cei patru jurați să îi ofere cuțitul de aur. L-a ales, însă, pe cel al lui Orlando Zaharia, căruia i-a adus anul acesta victoria.

Claudiu Gherguț esre originar din Brașov, însă la vârsta de 11 ani a plecat din țară, în Italia, unde și-a descoperit și paisunea pentru bucătărie. Înainte de a părăsi țara natală, tânărul bucătar a cunoscut cele mai mari lipsuri.

„Aș vrea să ajut copiii care aveau problemele pe care le-am avut eu când eram mic. Să-i ajut prin bucătărie să devină cineva și să uite de problemele de acasă, să aibă un viitor mai bun decât cum am trăit eu când eram mic. Îmi aduc aminte când eram acasă și mama era deja plecată în Italia. În perioada aceea nu aveam foarte mult de mâncare. Singurele lucruri care erau în frigider erau un pic de muștar și o pâine feliată și un pic mucegăită. Aveam niște ceapă, sare, a fost singurul lucru pe care l-am mâncat în ziua aceea. A fost atât de marcant încât acum, câteodată, ca să-mi aduc aminte de unde am venit, mai ales când mă întorc în România, prima chestie pe care o mănânc e o felie de pâine cu muștar și ceapă”, a povestit Claudiu Gherguț la audițiile „Chefi la cuțite”.

Un tată cu probleme cu alcoolul și o mamă plecată din țară

Copilărie lui Claudiu Gherguț nu a fost marcată doar de lipsurile materiale, ci și de cele familiale. Cu ochii înlăcrimați, acesta a povestit cum mama lui a rămas să lucreze în Italia, iar cu tatăl său nu a avut o relație apropiată din cauza problemelor pe care bărbatul le avea cu alcoolul. Mai mult, acesta s-a stins din viață pe când Claudiu avea doar 14 ani.

Însă, el a găsit iubire și alinare în brațele unchilor și verișoarelor lui, cărora le-a rămas pentru totdeauna îndatorat.

„Am fost întotdeauna singur, mama a rămas în Italia. Copilăria mea a fost frumoasă și grea. În familie nu era ușor acasă, cu finanțele, certuri, părinții nu se înțelegeau. Tata îi plăcea să stea mai mult pe afară, avea probleme cu alcoolul, regret că nu am avut o relație apropiată cu el, că nu a fost acolo când eu aveam nevoie de el. Îmi este greu să vorbesc despre acest moment, consider că nu am trecut încă peste el, dar asta este. Tatăl meu a decedat când eram mic, aveam 14 ani. Partea bună a fost că am regăsit o nouă familie cu unchii mei și cu verișoarele mele. Într-un fel s-a schimbat viața mea pentru că ei au avut grijă de mine. De câte ori mă întorc în Italia mă duc la ei în Italia, și la mama. Eu acum nu mai am o casă fixă, peste tot e acasă, și în Elveția, și în Italia”, a dezvăluit Claudiu Gherguț.

Claudiu a ajuns la „Chefi la cuțite” datorită foștilor lui colegi din școala generală, care l-au înscris încă de anul trecut. Dacă atunci a refuzat să participe, anul acesta a acceptat provocarea și a reușit să câștige competiția în fața unor alți bucătari excepționali.

